Supertufão Doksuri avança na Ásia, e governo das Filipinas ordena evacuação de 20 mil pessoas

As autoridades filipinas emitiram ordens de evacuação em três ilhas com uma população de cerca de 20 mil habitantes na terça-feira, quando o super tufão Doksuri atingiu ventos de 185 km/h, de acordo com a agência meteorológica do país.

A tempestade deve atingir a costa ou passar muito perto das Ilhas Babuyan na tarde desta quarta-feira, antes de seguir rumo a Taiwan e ao leste da China, segundo o último boletim meteorológico.

O super tufão, chamado "Egay" nas Filipinas, pode causar mais de 200 milímetros de precipitação nessas ilhas e nas províncias do norte de Cagayan, Apayao e Ilocos Norte na terça-feira. O chefe da agência de gerenciamento de desastres das Ilhas Babuyan, Charles Castillejos, disse que ordens de evacuação foram enviadas às comunidades costeiras.

— Enviamos a polícia para convencer os teimosos que não querem sair —, disse à AFP.

As Filipinas recebem uma média de 20 tempestades por ano que matam centenas de pessoas e devastam vastas regiões. Os cientistas alertam que esses tipos de tempestades estão aumentando em intensidade e frequência devido ao aquecimento global causado pelas mudanças climáticas.

China e Taiwan também já se mobilizaram por conta da chegada do tufão. A ilha, por exemplo, optou por suspender a realização de exercícios militares anuais ao longo desta semana. Na segunda-feira, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China alertou para os riscos que correm as plantações de grãos como arroz e milho caso o fenômeno adentre o território do país.

A expectativa, segundo a agência Reuters, é que o supertufão Doksuri seja o mais forte a atingir o território da China neste ano. O fenômeno deve chegar na províncias de Fujian e Guangdong na sexta-feira. Os governos locais determinaram que todas as embarcações pesqueiras no mar voltem aos portos até quarta-feira. Agricultores também foram avisados para acelerarem suas colheitas.

