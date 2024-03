A- A+

ALERTA Suplemento alimentar para reduzir colesterol é investigado por mais três mortes no Japão Estudos médicos dizem que o arroz vermelho fermentado pode reduzir o colesterol, mas também alertam para o risco de danos aos órgãos, dependendo da composição química do ingrediente

Uma farmacêutica japonesa afirmou nesta sexta-feira (29) que está investigando cinco mortes e mais de 100 hospitalizações potencialmente ligadas a suplementos dietéticos destinados a reduzir o colesterol. No comunicado, a empresa também pediu desculpas pela “ansiedade e medo” que isso causou.

A Kobayashi Pharmaceutical fez recall de três marcas de comprimidos vendidos sem receita depois que clientes relataram problemas renais. A empresa disse que estava tentando estabelecer se os produtos que contêm arroz vermelho fermentado, ou “beni koji”, causaram cinco mortes e 114 hospitalizações.

Estudos afirmam que o arroz vermelho fermentado pode reduzir o colesterol, mas também alertam para o risco de danos aos órgãos, dependendo da composição química do ingrediente.

A crise crescente ganhou as manchetes no Japão, com o primeiro-ministro Fumio Kishida comprometendo-se a considerar "todas as medidas possíveis" para evitar incidentes semelhantes se as mortes fossem causadas pelos produtos.

“Peço desculpas profundamente pela grande ansiedade e medo que causamos”, disse o presidente da empresa, Akihiro Kobayashi, em entrevista coletiva nesta sexta.

A Kobayashi Pharmaceutical, que fez recall voluntário de "Beni Koji Choleste Help" e de duas outras marcas de comprimidos há uma semana, fornece arroz vermelho fermentado para cerca de 50 outras empresas no Japão e duas em Taiwan.

Algumas dessas empresas fizeram recall preventivo de produtos alimentícios que contêm o ingrediente, incluindo saquê rosa e molho para salada. A Kobayashi Pharmaceutical disse em comunicado que foi informada da morte de um quinto cliente que tomava Beni Koji Choleste Help e desenvolveu um problema renal.

“Estamos no processo de confirmação dos fatos e da relação causal ”, disse o comunicado.

Os suplementos de arroz com fermento vermelho de Kobayashi são regulamentados por um sistema criado em 2015 pelo ex-primeiro-ministro Shinzo Abe.

Uma mulher de 70 anos em Taiwan também desenvolveu insuficiência renal depois de tomar suplementos de Kobayashi por vários anos. As empresas taiwanesas recolheram preventivamente 154 produtos contendo arroz vermelho fermentado após o susto, segundo autoridades de saúde do Japão.

Pesquisadores já haviam expressado preocupação a respeito dos produtos com esta substância que contêm níveis elevados de um composto chamado monacolina K, que tem a mesma estrutura dos medicamentos aprovados para combater o colesterol.

"Os produtos de arroz fermentado vermelho que contêm quantidades significativas de monacolina K podem ter os mesmos efeitos colaterais potenciais que os medicamentos com estatinas, incluindo danos musculares, renais e hepáticos", afirma o Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa dos Estados Unidos.

