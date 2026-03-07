A- A+

SAÚDE Suplemento de colágeno melhora a pele? Novo estudo responde Novo estudo é o mais abrangente até o momento sobre os efeitos dos suplementos de colágeno na saúde.

O estudo mais abrangente até o momento sobre os efeitos dos suplementos de colágeno na saúde encontrou benefícios para a saúde da pele e alívio significativo dos sintomas da osteoartrite – mas nenhuma melhora significativa no desempenho esportivo.

"Este estudo reúne as evidências mais robustas até o momento sobre a suplementação de colágeno", diz Lee Smith, professor de Saúde Pública na Universidade Anglia Ruskin (ARU) e coautor do estudo, em comunicado.



"O colágeno não é uma panaceia, mas apresenta benefícios comprovados quando usado de forma consistente ao longo do tempo, principalmente para a pele e osteoartrite. Nossos resultados demonstram benefícios claros em áreas-chave do envelhecimento saudável, além de desmistificar alguns mitos que cercam seu uso.", completa.

Os suplementos de colágeno ganharam popularidade nos últimos anos, impulsionados por alegações relacionadas ao antienvelhecimento, beleza e bem-estar. A nova revisão abrangente, publicada no periódico Aesthetic Surgery Journal Open Forum, reúne evidências de 16 revisões sistemáticas, 113 ensaios clínicos randomizados e quase 8.000 participantes em todo o mundo.





Os resultados mostraram que a suplementação prolongada está associada a maiores melhorias na elasticidade e hidratação da pele e nos resultados da osteoartrite, incluindo redução da dor e rigidez. O estudo também identificou benefícios modestos para a massa muscular, arquitetura muscular e estrutura dos tendões, oferecendo suporte adicional ao papel do colágeno no envelhecimento saudável.

"Em 113 ensaios clínicos randomizados com quase 8 mil pessoas, o colágeno demonstra um sinal consistente e clinicamente significativo onde o tecido conjuntivo é importante: melhor hidratação e elasticidade da pele, menos dor da osteoartrite e ganhos modestos, porém mensuráveis, de massa magra e força", diz Roshan Ravindran, um dos autores do estudo. "Não é um produto milagroso, mas como um suplemento adjuvante tomado regularmente, parece ser uma opção sensata e de baixo risco para pessoas que desejam cuidar da pele, articulações e músculos à medida que envelhecem, desde que sejamos honestos quanto ao fato de que os benefícios são reais, mas não universais, e que o marketing muitas vezes se antecipa às evidências."

No entanto, a pesquisa não encontrou melhorias significativas na recuperação muscular pós-exercício, na dor ou nas propriedades mecânicas dos tendões, sugerindo que o colágeno não deve ser considerado um suplemento de ação rápida para melhorar o desempenho esportivo.

Os pesquisadores examinaram evidências relacionadas à saúde bucal e a indicadores cardiometabólicos, como colesterol, pressão arterial e glicemia. Nessas áreas, os resultados foram mistos ou inconclusivos, com poucas evidências robustas de que o colágeno melhore significativamente a saúde metabólica, doenças gengivais ou resultados estéticos na odontologia.

O estudo também destaca como ensaios clínicos mais recentes produziram resultados mais robustos em algumas áreas, refletindo melhorias na formulação do produto e na qualidade da pesquisa.

