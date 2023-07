Suplemento para musculação ajuda a prevenir declínio cognitivo, mostra novo estudo

A- A+

Um suplemento utilizado por fisiculturistas pode ser a chave para a proteção e a saúde da memória. Cientistas da RUSH University e do Simmaron Research Institute, nos Estados Unidos, descobriram que a beta-hidroxi beta-metilbutirato, conhecida como HMB, protege o cérebro de camundongos contra o declínio cognitivo que pode levar à demência e outras condições neurodegenerativas.

Além disso, o estudo publicado na revista Cell Reports, comprovou que a substância age diretamente na redução do acúmulo de placas em cérebros de camundongos que apresentam sintomas da doença de Alzheimer. O surgimento dessas placas, feitas de agregações de proteínas beta-amilóide e tau, são indicados como a razão para a falha dos neurônios encontradas na doença.

— Nosso estudo descobriu que, após o consumo oral, o HMB entra no cérebro para aumentar essas proteínas benéficas, restaurar conexões neuronais e melhorar a memória e o aprendizado em camundongos com patologia semelhante ao Alzheimer, como placas e emaranhados — explica um dos autores do estudo, Kalipada Pahan, professor de Neurologia e de Ciências Neurológicas, Bioquímica e Farmacologia no RUSH Medical College.

A análise dos cientistas encontrou uma interação entre o suplemento de HMB com o receptor alfa ativado por proliferador de peroxissoma (PPARα), um receptor de sinais no cérebro que ajuda a realizar o metabolismo dos ácidos graxos, o que explica sua ação na construção muscular. A partir desse achado, a pesquisa se encaminha para realizar testes em humanos.

— Se os resultados de camundongos com HMB forem replicados em pacientes com doença de Alzheimer, isso abriria um caminho promissor para o tratamento dessa devastadora doença neurodegenerativa — afirma o especialista.

Em resumo, o HMB se mostrou eficaz em duas grandes frentes: manter o tipo de desempenho neural no cérebro que o Alzheimer pode tirar quando se apresenta, e ao mesmo tempo, refrear algumas das manifestações físicas associadas à progressão da doença.

Considerado seguro mesmo após o uso prolongado, o HMB é encontrado para venda sem prescrição médica e pode ser facilmente encontrado em qualquer loja especializada em suplementos.

