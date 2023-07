Suplemento que promete aumentar os seios viraliza no TikTok; especialistas criticam

A- A+

Um novo suplemento feito com pólen de abelha viralizou no TikTok britânico com a promessa de "aumentar os seios" por apenas R$ 30. Ele pode ser consumido ao ser misturado em bebidas e comidas. Em contrapartida, especialistas alertam que o este produto pode ser perigoso para a saúde.

Mito ou verdade?

A influencer Ivey Cross, que bateu a marca de 1,3 milhão de visualizações comentando sobre a aplicação do pólen de abelha na sua rotina, foi uma das porta-vozes dos supostos benefícios. Segundo ela, quando se deu conta já estava utilizando o suplemento por duas ou três semanas quando observou um crescimento nos peitos.

— Há duas noites, fui colocar meu sutiã e sempre o mantenho no mesmo ajuste. Mas dessa vez pensei: "oh, meu Deus, isso está meio apertado", então tive que afrouxá-lo um pouco — narra no vídeo.

Para Deanne Jade, psicóloga e diretora do Centro Nacional de Distúrbios Alimentares da Inglaterra, sua principal preocupação é no fato das pessoas realmente acreditarem que esse "efeito milagroso" é verdadeiro.

— Esta "trend" é patética, prejudicial e desonesta, o que mais podemos dizer? — ressalta a especialista em entrevista ao Daily Mail.



Quais são os verdadeiros benefícios do pólen?

O pólen de abelha é bastante nutritivo, rico em ferro, cálcio e vitamina C. Além disso, pesquisas apontam que ele apresenta fitoestrógenos, compostos próximos ao estrogênio derivados de plantas, os quais imitam as ações do hormônio do corpo feminino. Porém, existem outras fontes vegetais ricas na substância como brócolis, couve-flor, repolho e couve de Bruxelas, assim como grãos, aveia, arroz, cevada e quinoa e sementes e nozes como linhaça ou amêndoas, que supostamente poderiam oferecer os mesmos benefícios.

Porém, assim como outros especialistas, Sheryl Ross, ginecologista obstetra da Califórnia não existem evidências científicas que apoiem as alegações sobre esse efeito colateral de aumento dos seios pelo uso contínuo do pólen de abelha junto à refeições e bebidas.

