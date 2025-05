A- A+

Saúde Suplementos alimentares: confira riscos e benefícios Entenda impacto deles na saúde, as vantagens propagadas e perigos do uso inapropriado ou de produtos irregulares

Creatina, whey protein e tantos outros nomes relacionados a suplementos alimentares que ajudam no ganho de massa muscular ou emagrecimento são comuns no dia a dia de quem pratica atividade física. Aliás, vão além: já quebraram a “bolha” do ambiente esportivo, alcançando quem ainda não tem total conhecimento deste universo. Nesse segundo cenário, contudo, surgem as dúvidas sobre o impacto deles na saúde, dos benefícios propagados e dos riscos do uso inapropriado ou de produtos irregulares.

“Antes de tudo, você precisa entender a finalidade do suplemento para você. Ele não pode suprimir o que deve ser consumido naturalmente. Se a rotina é agitada e você não consegue bater a meta de alimentação da dieta, aí podemos pensar na suplementação. Mas algumas pessoas começam atividade física e já pensam que é preciso utilizar os produtos. É importante ir para um nutricionista e avaliar se é necessário para você os suplementos e se não há contraindicação. Por isso, também deve-se fazer exames e avaliar, por exemplo, o aparelho digestivo”, afirmou a nutricionista Maria Beatriz Gama.

No final do mês passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) analisou 41 suplementos de creatina disponíveis no Brasil, envolvendo 29 marcas. O produto é um composto natural que atua como fonte de energia rápida para os músculos, auxiliando em atividades de alta intensidade.

Na avaliação, foi observado o teor de creatina, adequação da rotulagem e presença de matérias estranhas. Apenas um foi aprovado em todos os testes realizados pelo laboratório do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“Os riscos de produtos irregulares de creatina incluem contaminação por metais, como chumbo ou arsênio, podendo trazer danos aos rins e fígados. É preciso observar se a creatina tem o selo da Anvisa, além de checar a textura e o sabor. Ela pura é insípida e se dissolve facilmente em água. Se sedimentar rápido, pode ser impura”, orientou a gastroenterologista do Hospital Jayme da Fonte, Emanuelle Cardinali.

Antes de iniciar suplementação, Emanuelle orienta público a checar se há doenças digestivas prévias

Alerta

A médica também citou quais benefícios os suplementos alimentares podem trazer ao corpo, mas alertou que é preciso o usuário ter alguns cuidados adicionais.

“Os suplementos auxiliam na melhora do desempenho em exercícios, podem prevenir algumas doenças, como é o exemplo do ácido fólico na gravidez, além de repor deficiências, a exemplo da vitamina D em idosos. Mas podem causar leves desconfortos como gases e diarreia, no caso das proteínas em pó. É sempre bom iniciar com doses menores e observar a reação do corpo. Antes de começar, também é importante checar se há doenças digestivas prévias ou se está fazendo uso de medicamentos como anti-inflamatórios”, observou.

Já a nutricionista citou outro suplemento que, se ingerido de forma incorreta, pode trazer danos à saúde. “A cafeína talvez seja ainda mais perigosa do que a creatina. Ela é um estimulante que, se você ultrapassa a dose, pode ocasionar até um ataque cardíaco. Principalmente nos casos dos chamados ‘pré-treino’ que são usados antes das atividades”, reforçou. A Anvisa considera seguro o consumo de até 400 mg de cafeína por dia para pessoas saudáveis.

Atividades

O conhecimento é a maior arma para se prevenir do uso incorreto de suplementos, reforça Thyago Fèlix, educador físico. "Percebo que há um aumento na busca por informações sobre a suplementação. No entanto, o grande problema está em onde essas informações são buscadas. Muitas pessoas recorrem às redes sociais, por meio de influenciadores digitais que, muitas vezes, não são profissionais habilitados e não dominam o assunto. Isso pode trazer orientações equivocadas, prejudicando a saúde.”, declarou.

“Antes de iniciar qualquer atividade física visando objetivos como emagrecimento, hipertrofia, melhora postural ou de qualidade de vida, é essencial buscar a orientação de um bom profissional de Educação Física para conduzir o processo de forma mais assertiva.Também é importante dizer que suplementos, isoladamente, não trazem resultados. Eles precisam ser associados à rotina de treinos adequada aos objetivos de cada indivíduo, além de uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes", destacou.

Suporte

Os profissionais citam em uníssono a importância de tratar os suplementos alimentares como aliados em um processo que também passa pela preocupação com a alimentação e a atividade física. É nesse conjunto que se encaixa a dentista Leonor Reis.

Paciente bariátrica, Leonor Reis faz suplementação alimentar em jornada que envolve equipe multidisciplinar

"Sou paciente bariátrica. Desde o momento pré-cirúrgico, eu comecei com suplementação de whey. Com 30 dias de cirurgia, passei a fazer atividades físicas, com a implementação de creatina, investindo mais pesado na musculação e corrida, mantendo a suplementação. Passei por uma jornada envolvendo gastro, nutricionista e personal (trainer), com todos participando ativamente do processo", disse, reforçando que é o somatório dos fatores que traz o resultado desejado.

“Não adianta só suplementar, mas não cuidar da alimentação. Você não terá o ganho de saúde porque precisa consumir alimentos saudáveis, além de ser preciso também fazer atividade física. A creatina ou whey não vão fazer milagres sozinhos. É preciso também fazer o básico para extrair todos os benefícios”, concluiu.

Regras

Desde 1º de setembro de 2024, entraram em vigor novas regras que tratam da regularização de alimentos, determinando que todos os suplementos alimentares devem ser notificados junto à Anvisa. A Agência define o que pode e o que não pode ser incluído em suplementos, como substâncias bioativas, enzimas, probióticos e aditivos alimentares, além de estabelecer limites de uso.

A embalagem dos produtos deve trazer a expressão “Suplemento Alimentar”, seguida da forma farmacêutica que é apresentada. Não é permitido alegar que o suplemento substitui ou é superior a alimentos comuns como frutas, verduras, carnes, leite, dentre outros.

