saúde Suplementos alimentares proibidos: veja quais produtos são irregulares por determinação da Anvisa Um deles contém ora-pro-nóbis, planta que teve seu uso proibido em artigos de suplementação pela agência

Em uma nova determinação, publicada nesta terça-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) proibiu os suplementos Prosatril e Erenobis, fabricados pela empresa Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda.

Os suplementos estão sendo vendidos e anunciados sem possuir registro, notificação ou cadastro.

"Além disso, o Erenobis possui a planta Pereskia aculeata (ora-pro-nóbis) como ingrediente, o que não é permitido", diz o comunicado.

Segundo a autarquia, em abril deste ano a planta ora-pro-nóbis foi proibida em suplementos alimentares, com base na falta de evidências que comprovem a sua eficácia e segurança.

Suplemento Óliver Turbo

Outro produto que foi proibido pela medida é o Óliver Turbo, suplemento da empresa Instituto Oliver Cursos Preparatórios Ltda. A ação fiscal proibiu ainda a sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o seu consumo.

De acordo com a agência, este produto também não é registrado e não foi notificado na Anvisa.

