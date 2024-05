Suplementos de óleo de peixe podem, na verdade, aumentar risco de problemas cardíacos e infarto

A- A+

Há muito se acreditava que os suplementos de óleo de peixe, uma fonte rica do ácido graxo ômega 3, preveniam contra doenças cardiovasculares. Contudo, um novo estudo apresentado na renomada revista científica BMJ Medicine, mostrou que, na verdade, o consumo regular destes produtos aumenta o risco do aparecimento da primeira doença cardíaca e acidente vascular cerebral entre aqueles com boa saúde cardiovascular.

A equipe de pesquisa utilizou os dados de 415.737 participantes do estudo Biobank do Reino Unido (55% mulheres), com idades entre 40 e 69 anos, que foram entrevistados entre 2006 e 2010. Eles foram acompanhados até 2021 ou até o óbito, através de prontuários médicos.

Neste grupo, 31,5% afirmaram usar regularmente suplementos de óleo de peixe. E, durante o monitoramento de 12 anos destas pessoas, o uso regular de suplementos de óleo de peixe foi associado a um risco aumentado de 13% de desenvolver fibrilação atrial e a um risco aumentado de 5% de sofrer um acidente vascular cerebral. Este efeito de "piora" se mostrou 6% maior em mulheres e 6% maior em não fumantes.

Contudo, o cenário foi diferente para aqueles que já tinham doenças cardiovasculares no início do estudo. Desta forma, o uso regular das pílulas suplementares foi associado a um risco 15% menor de progressão de fibrilação auricular para ataque cardíaco e a um risco 9% menor de progressão da insuficiência cardíaca para a morte. Ainda, este efeito "protetor", teve um risco 7% menor para as doenças em homens e 11% menor em participantes mais velhos.

Além disso, os pesquisadores pontuaram que fatores como a idade, o sexo, o tabagismo, o consumo de peixes não oleosos, a hipertensão arterial e o uso de estatinas e medicamentos para baixar a pressão arterial, influenciaram nas associações observadas.

“O uso regular de suplementos de óleo de peixe pode ter papéis diferentes na progressão das doenças cardiovasculares. Mais estudos são necessários para determinar os mecanismos precisos para o desenvolvimento e prognóstico de eventos de doenças cardiovasculares com o uso regular de suplementos de óleo de peixe", escreveram os autores envolvidos no estudo.

