Pernambucana acusa suplente de deputado estadual do Ceará de importunação sexual

A- A+

O suplente de deputado estadual Pedro Lobo (PT) foi detido, nesta segunda-feira (2), por suspeita de importunação sexual contra uma médica pernambucana. O caso ocorreu no Aeroporto de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. O homem é acusado de ter encostado as partes íntimas na vítima durante o desembarque do voo. Em rápido contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a mulher confirmou a denúncia, mas optou por não ter o nome divulgado.



Depoimento

“Estava no voo de Guarulhos (SP) para Juazeiro do Norte (CE). Quando o avião pousou, eu me levantei para pegar minhas coisas. Um rapaz que estava na poltrona atrás da minha me ajudou a tirar minha mala. Coloquei na frente da poltrona e abri o suficiente para colocar um iPad. Quando voltei o corpo reto, ele (Pedro) veio para cima de mim, com o pênis dele ereto para cima de mim, me encoxando com tudo. Na hora eu me virei e disse: “moço, o que é isso?”. Ele não esboçou reação. Nem para pedir desculpas ou falar que foi um mal-entendido”, iniciou a vítima.

“Quando desci da aeronave, o rapaz que tinha me ajudado a pegar a mala chegou para mim e disse que viu o que aconteceu e que, se eu quisesse denunciar, ele seria minha testemunha. Aí fui atrás do fiscal que fica na porta da área restrita do desembarque para ele chamar a polícia. Conseguiram atrasar a mala dele (acusado) até dar tempo da polícia chegar. Ele tentou sair do local, mas não conseguiu porque não o deixamos. Falei que ele só sairia dali me agredindo. Ele estava super calmo, não pediu desculpas para mim”, prosseguiu.

Segundo a médica, a mudança de comportamento do acusado só aconteceu após a Polícia Federal ser acionada. “Nessa hora, ele veio correndo atrás de mim, me chamando de ‘meu amor’. Eu disse que quem me chama de ‘meu amor’ é meu marido. Ele disse que ia pegar a mochila do amigo, mas eu disse que tinha testemunhas. Daí ele começou a pedir perdão e disse que a Polícia Federal ia acabar com a vida dele”, explicou.

Ainda de acordo com a vítima, o acusado não queria informar o nome. A informação só foi descoberta após uma das mulheres que estava no local indicar que ele era ex-vereador e suplente de deputado estadual. “Joguei no Google e achei o Instagram dele. Como eu tinha testemunhas, eles deram todo o relato que viram. Soube que ele entrou em contradição no depoimento ao dizer que estava pegando a mochila de um amigo, mas esse rapaz falou que mal o conhecia e não pediu isso. Eu só quero que a justiça seja feita”, concluiu.



A reportagem não conseguiu localizar o contato com a defesa de Pedro Lobo.

Repercussão



Após a denúncia, a Polícia Federal foi acionada pela vítima. Testemunhas prestaram depoimento aos policiais e, em seguida, foi lavrado o auto de prisão em flagrante do parlamentar. Segundo a PF, Pedro foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito e, em seguida, “conduzido à unidade prisional competente”.

Em nota, o PT afirmou "repudiar toda e qualquer forma de violência contra as mulheres" e que tomará as "providências cabíveis" em caso de provada a conduta criminosa.

Suplente

Pedro Neto Lobo Soares, de 51 anos, é natural de Crato, no Ceará. Participou da fundação da Federação das Entidades Comunitárias do Crato (FEC), foi vice-presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado do Ceará (SINTACE), coordenador do Programa Territórios da Cidadania do Cariri e candidato a vice-prefeito do Crato nas eleições de 2012 pelo PT; foi também presidente do Partido dos Trabalhadores do Crato por dois mandatos (2013-2020).

O suplente foi eleito vereador em 2016 e reeleito em 2020, sendo também 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Crato, nos biênios 2017-2018 e 2019-20220. Como membro titular, ele atuou nas Comissões de Obras e Serviços Públicos, Fiscalização, Controle e Orçamento, e Defesa do Consumidor e Cidadania.

Nas eleições de 2022, Pedro concorreu ao cargo de deputado estadual e ficou como sexto suplente da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). Assumiu temporariamente o mandato como deputado na Assembleia Legislativa do Ceará em agosto de 2024 e junho de 2025.

Veja também