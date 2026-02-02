Ter, 03 de Fevereiro

Denúncia

Pernambucana acusa suplente de deputado estadual do Ceará de importunação sexual

Mulher, que preferiu manter anonimato, disse que caso ocorreu no Aeroporto de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará

Prisão do suplente de deputado Pedro LoboPrisão do suplente de deputado Pedro Lobo - Foto: TV Verdes Mares/Reprodução

O suplente de deputado estadual Pedro Lobo (PT) foi detido, nesta segunda-feira (2), por suspeita de importunação sexual contra uma médica pernambucana. O caso ocorreu no Aeroporto de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. O homem é acusado de ter encostado as partes íntimas na vítima durante o desembarque do voo. Em rápido contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a mulher confirmou a denúncia, mas optou por não ter o nome divulgado. 

Depoimento

“Estava no voo de Guarulhos (SP) para Juazeiro do Norte (CE). Quando o avião pousou, eu me levantei para pegar minhas coisas. Um rapaz que estava na poltrona atrás da minha me ajudou a tirar minha mala. Coloquei na frente da poltrona e abri o suficiente para colocar um iPad. Quando voltei o corpo reto, ele (Pedro) veio para cima de mim, com o pênis dele ereto para cima de mim, me encoxando com tudo. Na hora eu me virei e disse: “moço, o que é isso?”. Ele não esboçou reação. Nem para pedir desculpas ou falar que foi um mal-entendido”, iniciou a vítima.

“Quando desci da aeronave, o rapaz que tinha me ajudado a pegar a mala chegou para mim e disse que viu o que aconteceu e que, se eu quisesse denunciar, ele seria minha testemunha. Aí fui atrás do fiscal que fica na porta da área restrita do desembarque para ele chamar a polícia. Conseguiram atrasar a mala dele (acusado) até dar tempo da polícia chegar. Ele tentou sair do local, mas não conseguiu porque não o deixamos. Falei que ele só sairia dali me agredindo. Ele estava super calmo, não pediu desculpas para mim”, prosseguiu.

Segundo a médica, a mudança de comportamento do acusado só aconteceu após a Polícia Federal ser acionada. “Nessa hora, ele veio correndo atrás de mim, me chamando de ‘meu amor’. Eu disse que quem me chama de ‘meu amor’ é meu marido. Ele disse que ia pegar a mochila do amigo, mas eu disse que tinha testemunhas. Daí ele começou a pedir perdão e disse que a Polícia Federal ia acabar com a vida dele”, explicou.

Ainda de acordo com a vítima, o acusado não queria informar o nome. A informação só foi descoberta após uma das mulheres que estava no local indicar que ele era ex-vereador e suplente de deputado estadual. “Joguei no Google e achei o Instagram dele. Como eu tinha testemunhas, eles deram todo o relato que viram. Soube que ele entrou em contradição no depoimento ao dizer que estava pegando a mochila de um amigo, mas esse rapaz falou que mal o conhecia e não pediu isso. Eu só quero que a justiça seja feita”, concluiu. 

A reportagem não conseguiu localizar o contato com a defesa de Pedro Lobo.

Repercussão

Após a denúncia, a Polícia Federal foi acionada pela vítima. Testemunhas prestaram depoimento aos policiais e, em seguida, foi lavrado o auto de prisão em flagrante do parlamentar. Segundo a PF, Pedro foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito e, em seguida, “conduzido à unidade prisional competente”.

Em nota, o PT afirmou "repudiar toda e qualquer forma de violência contra as mulheres" e que tomará as "providências cabíveis" em caso de provada a conduta criminosa.

Suplente

Pedro Neto Lobo Soares, de 51 anos, é natural de Crato, no Ceará. Participou da fundação da Federação das Entidades Comunitárias do Crato (FEC), foi vice-presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado do Ceará (SINTACE), coordenador do Programa Territórios da Cidadania do Cariri e candidato a vice-prefeito do Crato nas eleições de 2012 pelo PT; foi também presidente do Partido dos Trabalhadores do Crato por dois mandatos (2013-2020).

O suplente foi eleito vereador em 2016 e reeleito em 2020, sendo também 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Crato, nos biênios 2017-2018 e 2019-20220. Como membro titular, ele atuou nas Comissões de Obras e Serviços Públicos, Fiscalização, Controle e Orçamento, e Defesa do Consumidor e Cidadania.

Nas eleições de 2022, Pedro concorreu ao cargo de deputado estadual e ficou como sexto suplente da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV). Assumiu temporariamente o mandato como deputado na Assembleia Legislativa do Ceará em agosto de 2024 e junho de 2025.

