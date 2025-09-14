A- A+

estados unidos Debate sobre o perfil do suposto assassino de Charlie Kirk se itensifica nos EUA Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso na noite de quinta-feira em Utah, suspeito de ter matado Kirk baleado no dia anterior

O suposto assassino do ativista de direita Charlie Kirk tinha uma "ideologia esquerdista" e vivia com uma companheira trans, declarou neste domingo (14) o governador do estado americano de Utah, confirmando detalhes que poderiam acirrar o debate político em um país ultrapolarizado.

Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso na noite de quinta-feira em Utah, suspeito de ter matado Kirk baleado no dia anterior durante um evento público em um campus universitário.

Quem vivia com Robinson “era sua parceira romântica, um homem em processo de transição para se tornar mulher”, afirmou neste domingo o governador Spencer Cox ao canal CNN.

Ele acrescentou que essa pessoa “não tinha ideia do que estava apostando” e tem sido “incrivelmente cooperativa” com o pesquisador, ao contrário dos supostos jogos, que se recusa a dar detalhes.

Cox enfatizou que o investigador até agora não encontrou evidências da influência da companheira de Robinson no assassinato.

"Isso é o que estamos tentando determinar agora mesmo. É fácil tirar instruções precipitadas, (...) mas quero ser cauteloso", declarou.

Robinson será formalmente acusado na terça-feira.

O governador, que recebeu elogios na semana passada por pedir aos americanos que reduziram as propostas políticas, deu várias entrevistas na televisão neste domingo, e em uma das novidades que os investigadores acreditam que Robinson apresentou ideias de esquerda.

“É evidente que havia uma ideologia esquerdista neste assassino”, afirmou Cox. "Pessoas próximas a ele, membros de sua família e amigos" deram tal informação ao pesquisador.

Desde o assassinato, que foi gravado ao vivo, várias figuras e meios conservadores, seguindo os passos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, denunciaram a influência da "esquerda radical".

No sábado, veículos de comunicação contando sobre o relacionamento de Robinson com sua parceira transgênero, desencadeando a ira dos ativistas de extrema direita, para quem a identidade de gênero é um tema crucial.

A ativista conservadora Laura Loomer pediu uma “designação do movimento trans como um movimento terrorista”, e o bilionário Elon Musk postou em suas redes sociais apoios à transferência de tratamentos de transição e críticas à ideologia de esquerda.

"Delírio trans"

Kirk, que foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade de Utah Valley, foi o fundador do grupo jovem conservador Turning Point USA e foi um crítico contundente dos direitos LGBTQ+, em particular das pessoas trans.

Em uma mensagem no X em agosto, ele se referiu "ao culto da morte do delírio trans", pouco depois que duas crianças foram mortas e outras nove morreram feridas durante um ataque a tiros em uma igreja de Minneapolis por um agressor que, segundo as autoridades, se identificou como transgênero.

As provocações de Kirk, que se apresentaram como cristãs, acirraram o debate.

Em um vídeo publicado em 2023 pelo Right Wing Watch, vê-se Kirk descrevendo as pessoas trans diante de uma audiência eclesiástica como o ato de "levantar o dedo do meio para Deus".

Um ex-membro do gabinete do ex-presidente democrata Joe Biden, Pete Buttigieg, destacou que não há “um padrão consistente de esquerda contra direita entre os atiradores” nos ataques recentes, mencionando o assassinato da legisladora democrata de Minnesota Melissa Hortman e seu marido em junho.

“Precisamos rejeitar qualquer um que possa tentar explorar a violência política”, disse Buttigieg à NBC.

O Turning Point USA anunciou que no dia 21 de setembro será realizado um tributo a Kirk em um estádio perto de Phoenix, Arizona, onde se espera que Trump compareça.

