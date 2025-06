Suposto autor de ataque a bombeiros é encontrado morto em Idaho

A- A+

Autoridades dos Estados Unidos informaram na noite de domingo (29) que encontraram o corpo do suposto autor do ataque a bombeiros no estado de Idaho, no noroeste do país, que deixou dois mortos.

"Com base em informações preliminares, acreditamos que foi o único atirador", disse o xerife do condado de Kootenai, Robert Norris, em entrevista coletiva, acrescentando que "neste momento, não há ameaça à comunidade".

O corpo foi encontrado na área da emboscada contra os bombeiros, segundo um comunicado anterior do departamento do xerife Norris.

Durante a noite, "membros de uma equipe da SWAT localizaram um homem morto na Montanha Canfield", dizia o comunicado, acrescentando que "uma arma de fogo foi encontrada nas proximidades".



Entenda

Mais cedo, Norris disse a jornalistas que os bombeiros foram surpreendidos por tiros enquanto um incêndio se alastrava na área montanhosa da localidade.

Dois foram mortos e um ferido foi hospitalizado para uma cirurgia. "Está lutando pela vida, mas seu estado de saúde é estável", disse Norris.

O xerife de Kootenai disse que as autoridades suspeitam que o incêndio tenha sido criminoso, embora não tenha fornecido detalhes sobre a identidade do agressor.

"Acreditamos que o suspeito iniciou o incêndio, que foi uma emboscada e que foi intencional", disse Norris.

O chefe local dos bombeiros, Pat Riley, disse estar "triste" com o ataque. Sobre o número de mortos, confirmou apenas que eram "todos bombeiros".

As autoridades disseram que a ordem de confinamento para os moradores havia sido suspensa, mas alertaram que o incêndio ainda devastava a Montanha Canfield.

Vídeos de um canal de televisão e fotos divulgadas pela NBC mostraram colunas de fumaça branca e densa subindo sobre uma colina no meio de uma área florestal.

O governador de Idaho, Brad Little, descreveu o incidente nas redes sociais como um "ataque hediondo" aos nossos corajosos bombeiros. Acrescentou que estava "devastado".

A violência armada é comum nos Estados Unidos, onde muitos estados têm poucas restrições à compra de armas.

Segundo a organização Gun Violence Archive, os Estados Unidos sofreram neste ano 189 ataques a tiros em massa, nos quais pelo menos quatro pessoas, além do atirador, foram mortas ou feridas.

Veja também