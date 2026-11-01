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América do Sul Suposto bombardeio da Venezuela contra guerrilha colombiana do ELN deixa vários mortos Presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, recebe apoio dos EUA e conduz uma ofensiva militar contra grupos armados financiados pelo narcotráfico no país

Vários pessoas morreram em um suposto bombardeio militar da Venezuela contra guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) em uma área de fronteira, informaram no sábado (31) a ONG Fundaredes e uma ativista de direitos humanos.

A Fundaredes compartilhou com a AFP um vídeo que mostra vários corpos espalhados pelo chão, árvores derrubadas e as ruínas do que parece ser um acampamento em uma área rural e florestal do estado venezuelano de Apure.

Segundo a organização, as imagens foram registradas na última sexta-feira. "Um coordenador da Fundaredes viu os primeiros nove" corpos, declarou o diretor da ONG, Javier Tarazona.

A AFP tentou contato com as autoridades venezuelanas, mas não obteve resposta imediata.

Tarazona diz que este foi "o primeiro bombardeio da Venezuela contra o ELN", atualmente a guerrilha ativa mais poderosa do continente após o desarmamento da maior parte das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 2016.

Além do ELN, atuam nos 2.219 quilômetros da fronteira entre Colômbia e Venezuela outros grupos armados, como dissidências das extintas Farc, que disputam entre si os lucros do narcotráfico e da mineração ilegal.

A Fundaredes e a defensora de direitos humanos e especialista em assuntos militares Rocío San Miguel alertam que pode haver outros dez mortos do ELN no setor de Buena Vista del Meta, em Apure, região que faz fronteira com o departamento colombiano de Vichada.

"Os moradores da região relataram o ataque, relataram os mortos" e indicaram que as vítimas seriam integrantes do ELN, afirmou San Miguel. "Há muito medo na região", porque "as pessoas estão submetidas a enormes pressões da guerrilha do ELN", acrescentou a especialista.

San Miguel prevê um deslocamento forçado de moradores dessa comunidade isolada caso o conflito se intensifique.

Com apoio dos Estados Unidos, o presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, conduz uma ofensiva militar contra grupos armados financiados pelo narcotráfico no país.

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