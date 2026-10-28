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Internacional Suposto narcotraficante, por quem os EUA ofereciam US$ 5 milhões, é morto no México Trata-se de Jesús González Peñuelas, conhecido como "Chuy Peñuelas", apontado como operador do Cartel de Guasave, cidade no norte do estado de Sinaloa

As forças armadas mexicanas mataram, em Sinaloa, um suposto membro de um cartel do narcotráfico, por quem os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de 5 milhões de dólares (26,6 milhões de reais), informou o secretário de Segurança nesta quarta-feira (28).

Trata-se de Jesús González Peñuelas, conhecido como "Chuy Peñuelas", apontado como operador do Cartel de Guasave, cidade no norte do estado de Sinaloa, região que, desde 2024, vem sendo assolada por uma guerra interna na principal organização criminosa local.

"O governo dos Estados Unidos oferecia uma recompensa de 5 milhões de dólares" por esse homem, acusado de fabricar, distribuir e importar cocaína e heroína, afirmou o secretário Omar García Harfuch em suas redes sociais.

González Peñuelas e outro suposto criminoso morreram após entrarem em confronto com integrantes da Marinha mexicana, que realizavam uma operação e foram atacados pelos criminosos.

Após o confronto, os militares da Marinha apreenderam quatro automóveis, três armas longas, carregadores e munições, detalhou o secretário.

A queda de Peñuelas ocorre um dia depois de García Harfuch anunciar que, nesta semana, a Marinha, o Exército e a Secretaria de Segurança realizarão visitas coordenadas de supervisão em Sinaloa.

O objetivo é monitorar a mobilização e a operacionalidade das forças, dialogar com as polícias locais e inspecionar o terreno onde será construído um novo presídio, informou a autoridade.

O Cartel de Sinaloa vive uma guerra interna entre as facções de seus líderes históricos e ex-sócios Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, ambos presos nos Estados Unidos.

Culiacán é o principal cenário dos acertos de contas, que deixaram mais de 2.000 mortos desde 2024.

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