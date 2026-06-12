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Estados Unidos Suprema Corte americana bloqueia execução com gás nitrogênio no Alabama Decisão foi anunciada depois que um tribunal de instância inferior determinou que era provável que o método fosse inconstitucional

A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou na quinta-feira (11) a execução, no Alabama, de um condenado à morte com o uso de gás nitrogênio, em uma rara intervenção de última hora.

A decisão foi anunciada depois que um tribunal de instância inferior determinou que era provável que o método fosse inconstitucional.

A detenção de Jeffery Lee, de 49 anos, deveria ser executada na quinta-feira por hipóxia com gás nitrogênio pelo assassinato de duas pessoas durante um roubo em 1998.

Um juiz federal dos Estados Unidos decidiu na terça-feira contra o uso de gás nitrogênio para a execução da sentença. O estado do Alabama interpôs recurso à Suprema Corte.

“O pedido de suspensão ou anulação (...) enviado ao Tribunal foi rejeitado”, afirmou a Suprema Corte em um documento emitido na noite de quinta-feira.

Três dos nove juízes, "Clarence Thomas, Samuel Alito e Neil Gorsuch" discordaram da decisão.

A ordem não apresentou nenhum motivo para a decisão, algo habitual nas resoluções de emergência.

A ONU denunciou o uso do gás nitrogênio como método de pena capital por considerá-lo cruel e desumano.

Desde o início do ano, 15 execuções foram realizadas nos Estados Unidos: oito na Flórida, quatro no Texas, duas em Oklahoma e uma no Arizona.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados dos Estados Unidos, enquanto outros três — Califórnia, Oregon e Pensilvânia — mantêm moratórias.

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