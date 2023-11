A- A+

Mundo Suprema Corte britânica derruba plano do governo de expulsar migrantes para Ruanda Juízes da Suprema Corte deram razão ao Tribunal de Apelação britânico, que decidiu que o país africano não pode ser considerado um terceiro país seguro

A Suprema Corte britânica considerou, nesta quarta-feira (15), que o plano de expulsar para Ruanda os demandantes de asilo que chegam sem documentos ao país é ilegal, um duro golpe para o governo conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak.

Os juízes da Suprema Corte deram razão ao Tribunal de Apelação britânico, que decidiu que o país africano não pode ser considerado um terceiro país seguro.

O presidente do tribunal, Robert Reed, anunciou que a decisão foi unânime por parte dos cinco magistrados da corte. Ele insistiu em que o projeto do governo conservador britânico apresenta um problema de caráter jurídico, e não político.

"Chegamos à conclusão de que o Tribunal de Recurso tinha o direito de considerar que existem motivos fundamentados para acreditar que a expulsão dos demandantes para Ruanda os exporia a um risco real de maus-tratos", disse Reed.

Após o anúncio da decisão, Sunak afirmou que seu governo prepara um "novo tratado" com Ruanda e considerou que o princípio de enviar imigrantes sem documentos para um terceiro país não tem obstáculos jurídicos.

"Se ficar evidente que nossos marcos jurídicos nacionais, ou nossos convênios internacionais, continuam nos obstruindo, estou disposto a modificar nossas leis e reexaminar estas relações internacionais", acrescentou, no momento em que alguns deputados de seu partido exigem a saída do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH).

O porta-voz do governo de Ruanda expressou "divergência com a decisão de que não somos um terceiro país seguro para os demandantes de asilo e os refugiados".

Medida crucial para Sunak

Sunak havia apostado bastante na medida, muito polêmica, mas que ele considerava crucial para reduzir a imigração, que será um tema-chave nas eleições gerais previstas para 2024.

Em uma carta agressiva divulgada na terça-feira, a ex-ministra do Interior Suella Braverman, demitida na segunda-feira pelo primeiro-ministro, acusou Sunak de "irresponsabilidade" e de ter fracassado no momento de preparar um "plano B confiável", caso a Suprema Corte derrubasse o projeto.

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, favorito nas pesquisas para as eleições de 2024, já havia anunciado que revisaria o plano em caso de vitória nas urnas.

"Não é uma boa medida política e é extremamente cara", disse.

No poder há 12 meses, Sunak, prometeu "acabar com a chegada dos barcos" com migrantes que cruzam o Canal da Mancha.

Mais de 27.000 embarcações atravessaram o canal desde o início do ano, contra 45.000 em 2022, número que representou um recorde.

O plano de enviar imigrantes a Ruanda, independentemente de sua origem, foi anunciado há um ano e meio durante o governo de Boris Johnson, mas foi bloqueado pelos tribunais.

Plano polêmico

Em meados de 2022, um primeiro voo foi cancelado após uma decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

Depois, o Tribunal de Apelação de Londres decidiu que o projeto é "ilegal" e concluiu que Ruanda não pode ser considerado um "terceiro país seguro".

Os juízes afirmaram que existia "um risco real de que as pessoas enviadas para Ruanda fossem devolvidas ao país de origem, onde foram alvo de perseguições e de outros tratamentos desumanos".

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), que participou do processo, destacou em suas conclusões que "expressou sistematicamente sérias preocupações". Também observou que Ruanda carece de um "sistema de asilo acessível, confiável, justo e eficaz".

O governo britânico prosseguiu com o endurecimento do discurso sobre imigração. Em julho, Londres votou uma lei que proíbe a solicitação de asilo aos imigrantes que chegam sem documentos ao país, sem considerar o que motivou a fuga.

A ONU denunciou que a medida era contrária ao direito internacional e expressou a preocupação de que "outros países, inclusive na Europa", se vissem tentados a seguir o mesmo caminho.

Veja também

Mundo Rússia admite que Ucrânia tem posições na margem ocupada do Dnieper