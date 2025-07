A- A+

PRISÃO Suprema corte da Coreia do Sul emite mandado de prisão contra ex-presidente Yoon Suk-yeol Ex-mandatário foi deposto em abril após declarar lei marcial no país para tentar prender opositores e fechar o parlamento

O Tribunal Central Distrital de Seul, mais alta corte da Coreia do Sul, emitiu nesta quarta-feira (9) um mandado de prisão preventiva contra ex-presidente Yoon Suk-yeol, deposto em dezembro de 2024 após declarar lei marcial no país para prender opositores políticos e tentar fechar o parlamento. Ele já tinha sido preso provisóriamente em janeiro, mas foi liberado em março após uma liminar.

A prisão decretava nesta quarta-feira atende um pedido da promotoria do caso e tem o objetivo de "evitar a destruição de provas", de acordo com o juíz Nam Se-jim.

Após a expedição do mandado, Yoon se apresentou voluntariamente em uma penitenciária da capital sul-coreana, onde deve cumprir 20 dias de custódia. De acordo com veículos locais, o entorno da prisão deve receber pontos de bloqueio policial, para evitar manifestações e tentativas de invasão por parte de apoiadores.

O ex-presidente será interrogado pelo promotor especial do caso enquanto estiver detido.

Yoon é acusado de diversos crimes administrativos como abuso de poder, por conta do decreto de lei marcial, além de atentado contra a segurança nacional por ter enviado drones militares na direção da Coreia do Norte em outubro do mesmo ano.

De acordo com os promotores, o ex-presidente tinha o objetivo de provocar uma reação bélica do país vizinho, o que justificaria a instalação de estado de emergência e lei marcial

