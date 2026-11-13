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Europa Suprema Corte da Noruega invalida três licenças de petróleo no Mar do Norte Decisão não implica automaticamente a suspensão das licenças dos campos, que tinham permissão para operar durante o processo judicial, mas obriga o governo a reavaliar seus relatórios

A Suprema Corte da Noruega invalidou, nesta sexta-feira (13), três licenças de petróleo concedidas pelo governo no Mar do Norte, ao considerar que seu impacto em termos de emissões não havia sido suficientemente levado em conta.

A decisão não implica automaticamente a suspensão das licenças dos campos, que tinham permissão para operar durante o processo judicial, mas obriga o governo a reavaliar seus relatórios.

Ativistas climáticos haviam contestado a validade das licenças porque as avaliações de impacto ambiental não levaram em consideração as emissões decorrentes da queima do petróleo após sua extração.

Os ativistas já haviam obtido vitórias em duas decisões de tribunais inferiores. O tribunal superior declarou que os planos de extração e expansão eram "inválidos devido a erros de procedimento".

Embora tenham sido realizadas avaliações de impacto ambiental, estas abrangiam apenas as chamadas emissões de produção e não as posteriores "emissões de combustão", afirmou.

Segundo o tribunal, as emissões da combustão do petróleo produzido "devem ser submetidas a uma avaliação de impacto" antes que um plano seja aprovado.

A Justiça havia permitido a continuidade das operações nos três campos do Mar do Norte enquanto durava o processo de apelação.

A Suprema Corte destacou que o fato de as autorizações terem sido declaradas inválidas não implica automaticamente que as licenças deixem de ter efeito.

"No entanto, o ministério deve reexaminar o caso com base em um procedimento adequado", indicou o tribunal em comunicado.

Especialistas e grupos ambientalistas que iniciaram processos semelhantes contra licenças de petróleo em outros países aguardavam esta decisão.

"Esta é uma vitória histórica para o clima e para a democracia norueguesa", declarou Haldis Tjeldflaat Helle, diretora da filial norueguesa do Greenpeace, à AFP após a sentença.

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