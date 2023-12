Suprema Corte de Michigan decide que Trump pode concorrer à Presidência em 2024

A- A+

Nesta quarta-feira (27), a Suprema Corte do Michigan abriu caminho para Donald Trump concorrer à Presidência dos Estados Unidos em 2024, autorizando que ele apareça nas cédulas de votação das primárias republicanas no estado, que é um dos campos de batalha da disputa presidencial.

A Suprema Corte do Michigan confirmou uma decisão de um tribunal de recursos que concluiu que o ex-presidente poderia concorrer nas primárias do estado, apesar dos questionamentos sobre sua elegibilidade para ocupar um cargo eletivo devido às suas tentativas de anular a eleição de 2020.

A decisão do Michigan seguiu-se a uma decisão bombástica da Suprema Corte do Colorado, que, em 19 de dezembro, determinou, em um parecer de 4 a 3, que Trump deveria ser removido da cédula de votação das primárias republicanas de 2024 do estado por seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por uma multidão de apoiadores.

Trump aplaudiu a decisão do Michigan em uma declaração publicada em sua plataforma de mídia social, Truth Social.

"Temos que evitar que a eleição de 2024 seja fraudada e roubada como roubaram a de 2020", diz a declaração.

Ron Fein, diretor jurídico da Free Speech For People, um grupo que busca desqualificar Trump para concorrer às eleições de 2024, disse que a Suprema Corte do Michigan decidiu de forma restrita, ignorando as questões centrais do caso. A decisão, segundo ele, deixa a porta aberta para contestar se Trump pode concorrer nas eleições gerais no Michigan.

"A Suprema Corte do Michigan não descartou que a questão da desqualificação de Donald Trump por se envolver em insurreição contra a Constituição dos EUA possa ser resolvida em um estágio posterior", disse Fein em um comunicado.

As primárias do Michigan serão realizadas em 27 de fevereiro.

Espera-se que a questão da elegibilidade de Trump seja respondida pela Suprema Corte dos EUA. O caso já foi levantado em mais de 30 estados, mas rejeitado na maioria deles.

Os argumentos dos apoiadores se baseiam na Seção 3 da 14ª Emenda, que desqualifica qualquer pessoa de ocupar um cargo federal se ela "se envolver em insurreição ou rebelião" contra a Constituição depois de ter feito um juramento de apoiá-la.

Um juiz de primeira instância já havia decidido o caso de elegibilidade para as urnas a favor de Trump. O juiz James Robert Redford, do Tribunal de Reivindicações de Michigan, decidiu em novembro que a desqualificação de um candidato por meio da 14ª Emenda era uma questão política, não uma questão para os tribunais. Um tribunal de primeira instância no Colorado também decidiu a favor de Trump antes que a Suprema Corte de lá assumisse o caso.

O juiz Redford também decidiu que a principal autoridade eleitoral de Michigan não tem autoridade para excluir Trump da cédula de votação. O Free Speech for People, um grupo de tendência liberal que entrou com a ação, recorreu da decisão, pedindo à Suprema Corte do estado que julgasse o caso em um prazo acelerado.

Jocelyn Benson, secretária de estado de Michigan e democrata, concordou com o pedido de uma decisão rápida, citando a aproximação dos prazos para a impressão das cédulas primárias em papel. Ela escreveu que uma decisão era necessária até 29 de dezembro "a fim de garantir um processo eleitoral ordenado".

O dia 13 de janeiro é o prazo final para que as cédulas primárias sejam enviadas aos eleitores militares e do exterior; as cédulas dos eleitores ausentes devem ser impressas até 18 de janeiro. A primária presidencial do estado está marcada para 27 de fevereiro.

