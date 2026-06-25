A- A+

INTERNACIONAL Suprema Corte dos EUA abre caminho para deportação de 350 mil cidadãos do Haiti Corte respaldou uma medida do governo de Donald Trump

A Suprema Corte dos Estados Unidos respaldou uma medida do governo de Donald Trump para retirar a proteção contra deportação de cerca de 350 mil haitianos e 6 mil sírios.

Por seis votos a três, a corte, de maioria conservadora, decidiu que a medida do Departamento de Segurança Interna de encerrar o Estatuto de Proteção Temporária (TPS) para imigrantes haitianos e sírios não está sujeita à revisão judicial.

Veja também