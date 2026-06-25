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INTERNACIONAL

Suprema Corte dos EUA abre caminho para deportação de 350 mil cidadãos do Haiti

Corte respaldou uma medida do governo de Donald Trump

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A Suprema Corte dos EUA em Washington, DCA Suprema Corte dos EUA em Washington, DC - Foto: Stefani Reynolds / AFP

A Suprema Corte dos Estados Unidos respaldou uma medida do governo de Donald Trump para retirar a proteção contra deportação de cerca de 350 mil haitianos e 6 mil sírios.

Por seis votos a três, a corte, de maioria conservadora, decidiu que a medida do Departamento de Segurança Interna de encerrar o Estatuto de Proteção Temporária (TPS) para imigrantes haitianos e sírios não está sujeita à revisão judicial.

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