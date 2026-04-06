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justiça Suprema Corte dos EUA abre caminho para revogar condenação de ex-colaborador de Trump Steve Bannon Em uma breve decisão emitida nesta segunda-feira, a decisão de apelação foi anulada e devolvida ao juiz de primeira instância

A Suprema Corte dos Estados Unidos abriu nesta segunda-feira (6) o caminho para que Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, tenha sua condenação por desacato revogada.

Bannon, artífice da primeira campanha eleitoral de Trump e figura destacada da extrema direita, ficou preso por quatro meses em 2024 por desobedecer a uma intimação para depor diante de uma comissão do Congresso que investigava o ataque de janeiro de 2021 contra o Capitólio, em Washington.

Mas ele recorreu à Suprema Corte para que anulasse a condenação, pedido ao qual o governo Trump se somou em fevereiro.

O procurador-geral interino Todd Blanche descreveu essa medida como uma correção de rumo diante do que considera um "uso indevido do sistema de justiça por parte da administração anterior".

Em uma breve decisão emitida nesta segunda-feira, sem assinatura, a Suprema Corte aceitou esse pedido, anulou a decisão de apelação que mantinha a condenação de Bannon e devolveu o caso ao juiz de primeira instância.

Bannon foi destituído como estrategista-chefe na Casa Branca em agosto de 2017.

Ele foi uma das principais vozes por trás das acusações sem provas de que houve fraude nas eleições de 2020, vencidas pelo candidato democrata Joe Biden.

Em um caso separado, Bannon se declarou culpado no ano passado de fraudar doadores que contribuíram com dinheiro para um projeto privado para construir um muro na fronteira entre Estados Unidos e México, uma das principais promessas de campanha de Trump.

Bannon também enfrentou acusações federais relacionadas ao plano do muro na fronteira, mas recebeu um indulto ao final do primeiro mandato do republicano na Casa Branca.

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