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Meio Ambiente

Suprema Corte dos EUA analisa pedido para encerrar ações climáticas contra petrolíferas

Conhecido como Suncor contra Boulder, o litígio começou em 2018, quando a cidade e o condado de Boulder, no Colorado, processaram a ExxonMobil e a Suncor Energy, alegando que elas "causaram e contribuíram conscientemente para a alteração do clima"

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Pessoas caminham por uma rua alagada sob fortes chuvas em meio às condições climáticas causadas pelo tufão Dujuan em Funabashi, província de Chiba, em 21 de setembro de 2026Pessoas caminham por uma rua alagada sob fortes chuvas em meio às condições climáticas causadas pelo tufão Dujuan em Funabashi, província de Chiba, em 21 de setembro de 2026 - Foto: STR/JIJI PRESS/AFP

A Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu nesta, segunda-feira (5), as partes envolvidas em um caso que pode determinar o destino de dezenas de ações climáticas contra empresas petrolíferas por seu papel no aquecimento global e por terem ocultado os perigos dos combustíveis fósseis.

Conhecido como Suncor contra Boulder, o litígio começou em 2018, quando a cidade e o condado de Boulder, no Colorado, processaram a ExxonMobil e a Suncor Energy, alegando que elas "causaram e contribuíram conscientemente para a alteração do clima" enquanto "ocultavam e/ou deturpavam os perigos" de seus produtos.

A Suncor opera uma refinaria no Colorado, enquanto a ExxonMobil mantém laços estreitos com esse estado das Montanhas Rochosas.

Os autores do processo afirmam ter sofrido perdas de centenas de milhões de dólares devido a incêndios florestais, inundações e outros fenômenos meteorológicos extremos decorrentes das mudanças climáticas ligadas à queima de combustíveis fósseis.

Kannon Shanmugam, representando as grandes petrolíferas, disse aos juízes que o caso “envolve um esforço sem precedentes para usar o direito estadual para regular uma conduta de alcance global”.

Segundo a teoria de Boulder, poderiam "me processar (...) por abastecer o carro e, assim, contribuir para a mudança climática global", argumentou.

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Mas a juíza progressista Elena Kagan retrucou, descrevendo o caso como o "capítulo três" na história das ações sobre responsabilidade corporativa. Os capítulos anteriores seriam justamente os litígios contra a indústria do tabaco e contra as farmacêuticas que promoveram os opioides.

Esta é uma de quase 40 ações similares apresentadas por cidades, estados, povos indígenas e outras jurisdições locais, inspiradas em litígios bem-sucedidos contra grandes indústrias.

Do lado de fora do tribunal, ativistas agitavam cartazes e denunciavam o aumento dos custos das catástrofes climáticas, pedindo que as "grandes empresas petrolíferas" prestem contas por suas "mentiras climáticas".

O governo do presidente Donald Trump apresentou um documento instando a mais alta corte do país a assumir o caso, e os juízes aceitaram.

A Corte está examinando se a legislação federal – a Lei do Ar Limpo (Clean Air Act) – prevalece sobre as reivindicações de Boulder, se a Constituição impede esse tipo de ação e se ela pode revisar o caso antes que seja realizado um julgamento.

Se os juízes se concentrarem na possibilidade de revisar o caso antes de um processo, "isso basicamente adia o problema", já que questões mais amplas provavelmente seriam colocadas mais adiante, disse à AFP Katrina Kuh, professora de Direito Ambiental na Universidade Pace.

No entanto, uma decisão sobre as questões relativas ao direito federal seria importante para muitas ações pendentes.

"Poderia extingui-las por completo", explicou Kuh. Ou os juízes poderiam limitá-las, permitindo, por exemplo, que o Colorado aplique sua legislação estadual apenas às emissões dentro do estado.

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