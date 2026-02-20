TARIFAÇO
Suprema Corte dos EUA anula grande parte da política tarifária de Trump
Decisão bloqueia uma ferramenta fundamental que o presidente vinha utilizando para implementar sua agenda econômica e diplomática
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira (20), que o presidente Donald Trump excedeu sua autoridade ao impor uma série de tarifas que prejudicaram o comércio global.
A decisão bloqueia uma ferramenta fundamental que o presidente vinha utilizando para implementar sua agenda econômica e diplomática.
Leia também
• Trump diz que considera um "ataque limitado" contra o Irã
• Aeroporto da Flórida será renomeado com o nome de Trump
• Trump promete liberar arquivos relacionados a supostos OVNIs e extraterrestres
A Suprema Corte, de maioria conservadora, decidiu por 6 votos a 3 que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional "não autoriza o presidente a impor tarifas".