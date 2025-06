Suprema Corte dos EUA autoriza corte de fundos de ONG de planejamento familiar

A- A+

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou, nesta quinta-feira (26), que estados contra o direito ao aborto possam cortar o financiamento da Planned Parenthood, uma ONG de planejamento familiar.

A Planned Parenthood já estava impedida de receber verbas federais para a realização de abortos, mas a sentença adotada por 6 votos a 3 também permitiria que os estados a excluíssem dos fundos para outros serviços médicos que presta a americanos de baixa renda no âmbito do programa Medicaid.

As três juízas liberais discordaram.

Em 2018, o governador republicano da Carolina do Sul, Henry McMaster, cortou o financiamento deste programa para as duas clínicas da Planned Parenthood no estado.

Os reembolsos do Medicaid não estavam relacionados ao aborto, mas McMaster afirmou que fornecer fundos ao programa equivale a um "subsídio ao aborto" por parte dos contribuintes, o que é proibido na Carolina do Sul para mulheres com mais de seis semanas de gravidez.

A Planned Parenthood, que oferece uma ampla gama de serviços de saúde reprodutiva, e uma mulher da Carolina do Sul que sofre de diabetes processaram o estado, argumentando que os pacientes do Medicaid têm o direito de receber atendimento de qualquer provedor.

Um tribunal de apelações decidiu que a ONG não pode ser excluída do Medicaid do estado e a Carolina do Sul recorreu à Suprema Corte, onde os conservadores têm maioria.

O tribunal decidiu que um paciente do Medicaid não pode processar o estado para receber atendimento médico de um provedor de sua escolha.

A juíza progressista da Suprema Corte Ketanji Brown Jackson discorda. "O Congresso promulgou a cláusula de livre escolha de provedor da Lei do Medicaid para garantir que os beneficiários tenham o direito de escolher seus próprios médicos", afirmou.

O grupo antiaborto SBA Pro-Life America aplaudiu a decisão da Suprema Corte, no que considerou uma "grande vitória para os bebês e suas mães".

Paige Johnson, presidente da Planned Parenthood South Atlantic, classificou o veredicto como uma "grave injustiça" e afirmou que ela levará a Carolina do Sul a "uma crise de cuidados médicos mais profunda".

A Suprema Corte derrubou o direito federal de interromper uma gravidez em junho de 2022. Desde então, mais de 20 dos 50 estados, incluindo a Geórgia, impuseram limites rígidos ao aborto, ou até mesmo proibições totais.

