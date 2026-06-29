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ESTADOS UNIDOS Suprema Corte dos EUA autoriza demissão de funcionária de agência federal por ordem de Trump Em uma decisão por 6 votos a 3, a Corte rejeitou o recurso da comissária democrata Rebecca Slaughter contra sua demissão

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta segunda-feira (29), que o presidente americano, Donald Trump, pode demitir uma comissária da FTC, a agência federal independente que regula a concorrência, por se tratar de um cargo sob controle do Executivo.

Em uma decisão por 6 votos a 3, a Corte rejeitou o recurso da comissária democrata Rebecca Slaughter contra sua demissão, afirmando que "subordinados que exercem o poder do presidente estão sujeitos a serem demitidos por ele".

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