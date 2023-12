A- A+

Pílula Suprema Corte dos EUA decidirá futuro de Cabortiva no país Suprema Corte realizará uma audiência oral sobre o tema no próximo ano

A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (13), que examinará as restrições impostas por um tribunal inferior a uma pílula abortiva utilizada em mais da metade dos abortos no país, em meio a uma intensa batalha judicial.

A decisão do tribunal inferior ficou em suspensão, esperando que a instância judicial máxima, composta por seis juízes conservadores e três progressistas, decidisse se assumiria o caso.

A Suprema Corte realizará uma audiência oral sobre o tema no próximo ano, e um veredicto é esperado para o final de junho.

Tudo começou quando um juiz federal do Texas, indicado pelo ex-presidente republicano Donald Trump e de fé cristã, retirou a autorização para comercializar a mifepristona.

Ignorando a opinião dos cientistas, o magistrado atualmente que a pílula poderia colocar em perigo a vida das mulheres.

Em apelação, um tribunal federal de Nova Orleans permitiu que o medicamento continuasse autorizado, mas restringiu o acesso. Limitou seu uso às sete primeiras semanas de gravidez, em vez de dez, e proibiu a distribuição pelo correio. Também foi receitado por um médico.

O caso então foi para a Suprema Corte, que decidiu de forma preventiva congelar as decisões dos tribunais inferiores. Portanto, por enquanto, o medicamento continua sendo comercializado.

Agora, deverá se pronunciar sobre o mérito do caso, a pedido do governo do presidente democrata Joe Biden e do fabricante da pílula, o laboratório Danco.

Grupos antiaborto querem que seja totalmente proibido, argumentando que a pílula não é segura.

O governo, por outro lado, diz que a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), que aprovou o medicamento há mais de 20 anos, deve decidir se a mifepristona pode ou não ser usada.

A Casa Branca não demorou a reagir. A presidente e a vice-presidente Kamala Harris “continuam firmemente comprometidas em defender o acesso das mulheres à saúde reprodutiva”, afirmaram à porta-voz Karine Jean-Pierre.

Esta é a disputa mais importante sobre o aborto que chega à Suprema Corte desde que, em junho do ano passado, o tribunal anulou o direito constitucional à interrupção da gravidez, abrindo caminho para que cada estado legislasse a respeito.

Desde então, o país se dividiu entre cerca de vinte estados que proibiram ou restringiram o acesso ao procedimento, sobretudo no sul e no centro, e aqueles que fortaleceram o direito de abortar.

No início desta semana, uma Texas com uma gravidez de risco teve que deixar o Texas, onde o aborto é proibido, exceto em raras abordagens, para poder realizá-lo, pois seu feto sofria uma anomalia cromossômica associada a graves malformações.

O fato de ela ter tido que fugir de seu estado para “receber a atenção de que precisa” é “escandaloso”, disse Biden na terça-feira.

Mais da metade dos abortos nos Estados Unidos em 2020 foram realizados com medicamentos, segundo o Instituto Guttmacher.

Abortos com mifepristona e misoprostol dentro do prazo autorizado são muito seguros e eficazes, insistem os especialistas.

Veja também

BELEZA Influenciadora que sofreu de acne severa viraliza mostrando como cuidou da pele