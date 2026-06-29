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ESTADOS UNIDOS

Suprema Corte dos EUA mantém decisão de agressão sexual contra Trump

A decisão não incluiu quaisquer argumentos relativos ao veredicto

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

A Suprema Corte dos EUA rejeitou nesta segunda-feira (29) a tentativa do presidente, Donald Trump, de anular o veredicto do júri que o considerou culpado de agressão sexual e difamação contra E. Jean Carroll e o condenou a pagar-lhe 5 milhões de dólares (R$ 25,8 milhões).

A decisão da Suprema Corte não incluiu quaisquer argumentos relativos ao veredicto.

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Em 9 de maio de 2023, o tribunal civil federal de Manhattan considerou Trump culpado de "agressão sexual" contra a ex-colunista de jornal em uma loja de departamentos de Nova York em 1996.

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