Suprema Corte dos EUA sinaliza manter Lisa Cook no Fed e impõe revés a ofensiva de Trump

A Suprema Corte dos Estados Unidos indicou nesta quarta-feira (21) que tende a manter a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook no cargo, o que representa um revés à tentativa do presidente Donald Trump de demiti-la e ampliar sua influência sobre o banco central americano.

Durante a audiência, a maioria dos ministros demonstrou ceticismo em relação ao esforço do governo para afastar Cook com base em acusações de fraude hipotecária, que ela nega. Nenhum presidente demitiu um diretor em exercício nos 112 anos de história do Fed, instituição criada para operar com independência da política cotidiana.

O ministro Brett Kavanaugh afirmou que permitir a demissão "enfraqueceria, se não destruísse, a independência do Fed". Pelo menos outros cinco ministros também levantaram dúvidas sobre a legalidade da iniciativa. Cook e o presidente do Fed, Jerome Powell, acompanharam quase duas horas de argumentos no tribunal.

Críticos de Trump afirmam que a ofensiva tem como pano de fundo o desejo do presidente de exercer maior controle sobre a política de juros. Caso Cook seja afastada, Trump poderia indicar um substituto e obter maioria no conselho do Fed, cenário observado de perto por investidores, dado o potencial impacto sobre mercados e economia.

A Corte avalia se Cook pode permanecer no cargo enquanto contesta a demissão. Instâncias inferiores autorizaram sua permanência, e os ministros podem simplesmente negar o recurso emergencial do governo, deixando o caso seguir nos tribunais inferiores. O confronto se intensificou com a abertura de uma investigação criminal contra Powell pelo Departamento de Justiça (DoJ), movimento que o presidente do Fed classificou como "pretexto" para pressionar a política monetária.

O governo sustenta que Cook teria declarado dois imóveis como residências principais em 2021, o que poderia reduzir custos de financiamento. A defesa afirma que não houve fraude nem acusação criminal, e que o caso se apoia em uma referência isolada em documentos, incompatível com outras declarações formais feitas por Cook. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



