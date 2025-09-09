Estados Unidos
Suprema Corte dos EUA vai examinar em novembro tarifas aduaneiras de Trump
Uma corte federal de apelações determinou, no fim de agosto, que Trump excedeu suas atribuições para impor grande parte das tarifas
A Suprema Corte dos Estados Unidos acordou ouvir, na primeira semana de novembro, os argumentos sobre a legalidade das tarifas aduaneiras promovidas pelo presidente Donald Trump, cuja administração pediu ao tribunal uma "decisão expeditiva" sobre o tema.
Leia também
• Bessent diz estar confiante de que Suprema Corte apoiará as tarifas de Trump
• Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar
• Governo Trump foi notificado sobre ataque de Israel ao Hamas no Catar, informa Casa Branca
Uma corte federal de apelações determinou, no fim de agosto, que Trump excedeu suas atribuições para impor grande parte das tarifas adotadas contra seus parceiros comerciais desde o republicano que voltou à Casa Branca, embora tenha permitido que continuem em vigor enquanto a máxima corte se pronuncie a respeito.