Suprema Corte dos EUA vai examinar em novembro tarifas aduaneiras de Trump

A Suprema Corte dos Estados Unidos acordou ouvir, na primeira semana de novembro, os argumentos sobre a legalidade das tarifas aduaneiras promovidas pelo presidente Donald Trump, cuja administração pediu ao tribunal uma "decisão expeditiva" sobre o tema.

Uma corte federal de apelações determinou, no fim de agosto, que Trump excedeu suas atribuições para impor grande parte das tarifas adotadas contra seus parceiros comerciais desde o republicano que voltou à Casa Branca, embora tenha permitido que continuem em vigor enquanto a máxima corte se pronuncie a respeito.

