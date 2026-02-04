A- A+

Internacional Suprema Corte dos EUA valida novo mapa eleitoral democrata na Califórnia O novo mapa altera os distritos eleitorais e dará aos democratas a oportunidade de obter até cinco cadeiras adicionais nas eleições de novembro

A Suprema Corte dos Estados Unidos deu luz verde à Califórnia nesta quarta-feira (4) para utilizar um novo mapa eleitoral desenhado pelos democratas para as eleições de meio de mandato, ao rejeitar uma iniciativa legal do Partido Republicano que tentava bloqueá-lo.

O novo mapa altera os distritos eleitorais e dará aos democratas a oportunidade de obter até cinco cadeiras adicionais nas eleições de novembro, quando será definida uma nova Câmara dos Representantes, onde os republicanos possuem uma pequena maioria.

A decisão judicial representa uma vitória para o campo democrata, que governa a Califórnia, e que materializou este plano depois que o presidente Donald Trump instruiu o governador do Texas, Greg Abbott, a modificar seus distritos de votação para acrescentar mais cadeiras e garantir o controle da Câmara dos Representantes.

"Donald Trump disse que 'tinha direito' a outros cinco assentos no Congresso no Texas", disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom, em comunicado.

"Ele começou esta guerra pela redistribuição de distritos. Perdeu, e perderá de novo em novembro", acrescentou.

A Suprema Corte emitiu uma decisão similar a favor do Texas para utilizar seu novo mapa eleitoral no pleito de meio de mandato, conhecido como "midterms".

O Partido Republicano na Califórnia foi procurado pela AFP, mas não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

