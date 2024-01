A- A+

EUA Suprema Corte irá analisar se Trump pode disputar primárias no Colorado No mês passado, a Suprema Corte do Colorado proibiu Trump de figurar nas cédulas das eleições primárias

A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou nesta sexta-feira (5) analisar o recurso de Donald Trump contra uma decisão da maior instância judicial do Colorado que o afastaria das primárias presidenciais naquele estado.

Composta por uma maioria de juízes conservadores, entre eles três nomeados pelo ex-presidente republicano, a corte deve discutir o caso no próximo dia 8 de fevereiro.

No mês passado, a Suprema Corte do Colorado proibiu Trump de figurar nas cédulas das eleições primárias republicanas nesse estado devido ao seu suposto papel no ataque ao Capitólio em Washington, realizado por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.

Os advogados de Trump pediram à Suprema Corte que anulasse a decisão da Suprema Corte do Colorado, argumentando que, "caso seja mantida, marcará a primeira vez na história dos Estados Unidos que uma decisão judicial impedirá os eleitores de votarem no principal candidato de um dos principais partidos".

