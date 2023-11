A- A+

Movimento LGBTQIA+ Suprema Corte Russa proíbe "movimento LGBTQIA+" por considerá-lo extremista O juiz da mais alta jurisdição do país leu seu veredicto à imprensa após uma audiência a portas fechadas

A Suprema Corte Russa proibiu, nesta quinta-feira (30), o “movimento LGBTQIA+ internacional” e as suas “filiais” na Rússia por extremismo, em plena guinada ultraconservadora do país.

O juiz da mais alta jurisdição do país leu seu veredicto à imprensa após uma audiência a portas fechadas e indicou que a decisão entrou com vigor "imediatamente", segundo jornalistas da AFP apresentam no local.

