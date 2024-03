Supremo dos EUA habilita lei do Texas que permite deter migrantes

Uma rígida lei do Texas que permite deter em seu território migrantes que tiverem entrado ilegalmente nos Estados Unidos foi habilitada para entrar em vigor nesta terça-feira (19), após uma decisão surpreendente do plenário da Suprema Corte.

Um dia depois de ter sido bloqueada por prazo indeterminado por um de seus magistrados, a mais alta instância judicial americana tornou sem efeito esta decisão por maioria. Em sua resolução, a Suprema Corte lembrou que o caso continua em debate nas cortes inferiores.