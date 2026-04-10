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FLAGRANTE "Surfe" em ônibus: vídeo mostra jovens dançando e pulando no teto de veículo no Recife Infração foi foi gravada no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na noite da quarta-feira (8)

Jovens foram registrados praticando "surfe" em um ônibus, ou seja, andando sobre o teto de um veículo em movimento. O vídeo, cedido à reportagem da Folha de Pernambuco, foi gravado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na noite da quarta-feira (8).

Nas imagens, é possível ver, inclusive, alguns jovens dançando e pulando em cima do ônibus, o que torna a ação ainda mais perigosa.

Também é possível identificar que os infratores seguram a saída de emergência que fica no teto do veículo para que mais possam passar da parte de dentro para a de cima.

O ônibus em questão é da empresa Borborema, que, por meio de nota, informou que "está apurando o caso e que registrará a ocorrência junto à Secretaria de Defesa Social".

"A empresa reforça que o setor tem promovido iniciativas de sensibilização acerca dos riscos de se pendurar nas laterais e para-choques dos ônibus ou de circular sobre os tetos dos veículos", completou.

A Borborema informou ainda que "orienta seus motoristas a acionarem a solicitarem apoio policial sempre que identificarem pessoas no teto ou penduradas nos ônibus".

Surfe já é comum na região

Embora houvesse já algum tempo que um caso do tipo não fosse registrado, virou comum se deparar com pessoas "surfando" em ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A recorrência chegou à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que aprovou em 2024 um projeto de lei que proibia a prática de "surfe" e "amorcegamento" em ônibus da RMR.

Prática do "surfe" em ônibus é tema de PL aprovado na Alepe - Foto: WhatsApp/Reprodução

O texto do projeto descrevia as práticas como permanecer ou transitar do lado externo do transporte público, em locais como portas, janelas e teto veicular, durante o movimento do veículo, colocando em risco a segurança do praticante, dos demais usuários e da coletividade".

No artigo 3º, o texto coloca que, quando houver algum usuário descumprindo a proibição da lei, caberá ao motorista, ao fiscal ou qualquer outro responsável pelo transporte: solicitar imediatamente ao usuário que interrompa a prática; e, caso o usuário não a interrompa, solicitar a intervenção da força policial.

À época, em resposta ao projeto, rodoviários fizeram protestos na Região Metropolitana do Recife. A reivindicação da categoria era de que a medida culpabilizava o próprio motorista caso ele não conseguisse coibir a infração. No fim de novembro do mesmo ano, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, vetou o PL na íntegra.

Como denunciar

Caso veja alguma irregularidade, o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) pede que o usuário denuncie. Os passageiros podem entrar em contato com o CTM por meio da Central de Atendimento ao Cliente, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp 81 9.9488-3999, das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182-5511/5518.

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