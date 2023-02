Surfista atacado por tubarão em Olinda passa por cirurgia; estado de saúde da vítima é estável

A- A+

O surfista que foi atacado por um tubarão em Olinda, na segunda-feira (20), passou por uma cirurgia vascular no Hospital da Restauração (HR). De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira (21), o estado de saúde do homem é grave, mas estável.



Realizado na segunda-feira (20), o procedimento cirúrgico para reparar as lesões vasculares durou pouco mais de cinco horas.

André Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, foi submetido a uma transfusão de sangue e está na Sala de Recuperação. Ele deu entrada no HR por volta das 17h10 da segunda-feira, com um ferimento na perna esquerda.

O ataque de tubarão ocorreu por volta das 16h30, na Praia dos Milagres. Uma viatura de resgate e um bote inflável do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local, mas a vítima já havia sido retirada do mar por populares.

