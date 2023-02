A- A+

Região Metropolitana do Recife Surfista de 32 anos é supostamente mordido por tubarão em praia de Olinda A vítima foi encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife

Um surfista de 32 anos foi supostamente mordido por um tubarão na tarde desta segunda-feira (20), na praia Del Chifre, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Uma viatura de resgate e um bote inflável de salvamento com guarda-vidas do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local por volta das 16h30, mas o homem já havia sido retirado do mar por populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foi acionado e prestou os primeiros atendimentos, informou que o caso foi um "provável incidente com tubarão". A vítima foi encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Segundo o HR, o surfista, que não teve o nome divulgado, deu entrada na unidade hospitalar em estado grave e se encontra no bloco cirúrgico. O hospital também não confirma o ataque de tubarão.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o homem sai do mar com um ferimento na perna esquerda.



Por meio de nota, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) informou que o caso ocorreu na praia de Milagres, envolveu um animal marinho e está sendo analisado. O Cemit também disse que o local possui proibição para a prática de surf desde o ano de 1999.



Desde 1992, quando foi registrado o primeiro caso em Pernambuco, foram notificadas 74 ocorrências envolvento ataques de tubarão, sendo 64 no continente e outras 10 na Ilha de Fernando de Noronha, de acordo com o Cemit.

Veja também

meio ambiente Regiões estratégicas da China e EUA são as mais expostas às mudanças climáticas