Surfista perde parte da perna em ataque de tubarão em praia no Havaí

Um surfista de 61 anos ficou gravemente ferido em um ataque de tubarão nas águas do Waiehu Beach Park, no Havaí, na manhã de sexta-feira. Segundo a rede local de televisão Hawaii News Now, ele foi identificado como Kenji e estão arrecadando dinheiro para ajudar em sua recuperação.

O incidente aconteceu pouco depois das 7 da manhã em um local de surfe conhecido como “Sandpiles”. Amigos do surfista disseram que ele é frequentador do local. Fontes também contaram que ele estava sentado na prancha quando o tubarão nadou e mordeu sua perna.

Testemunhas que ouviram os gritos da vítima relataram que outros surfistas o ajudaram a nadar de volta para a costa.





“Ouvi um grito e olhei, e de repente o vi espirrando água, e não sei o que estava acontecendo. Ele nadou de volta talvez mais da metade do caminho e então vi alguém pular e eles foram trazê-lo para dentro", disse a David Basques.

Segundo o jornal, os policiais aplicaram um torniquete na perna do surfista antes que os médicos e bombeiros chegassem. Os primeiros socorristas confirmaram que a perna da vítima foi completamente decepada logo abaixo do joelho.

“Gostaria de elogiar o paciente por sua força e capacidade, chegando até a costa. Quero dizer, isso é extraordinário. Quaisquer que sejam os bons samaritanos que ofereceram assistência, eu gostaria de elogiá-los também”, disse o chefe assistente do Corpo de Bombeiros de Maui, Jeff Giesea.

“O Departamento de Polícia de Maui por sua ação rápida aplicando dois torniquetes de aplicação de combate na perna do paciente. Essa ação geralmente é a diferença entre a vida e a morte e, claro, nosso próprio pessoal e a American Medical Response pelos serviços profissionais.”

A vítima continua hospitalizada no Maui Memorial Medical Center. De acordo com sua página no GoFundMe, logo após a cirurgia, Kenji disse na UTI: “Eu ainda amo o oceano!”

