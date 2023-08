A- A+

MUNDO Surfistas australianos são resgatados após 38 horas desaparecidos no mar na Indonésia Após uma tempestade, a embarcação não retornou das remotas Ilhas Banyak que eles visitaram

Quatro surfistas australianos que desapareceram depois que seu barco foi atingido por uma tempestade em uma parte remota da Indonésia foram resgatados após mais de 38 horas no mar, segundo os pais dos turistas desaparecidos.

Os australianos Steph Weisse, Elliot Foote, Will Teagle, Jordan Short e dois cidadãos indonésios não identificados foram localizados boiando em pranchas no mar depois que o barco em que estavam desapareceu no último domingo.

As buscas se iniciaram nesta segunda-feira e mobilizaram autoridades dos dois países. Os quatro integravam um grupo maior, que se dividiu em dois barcos, e apenas um havia chegado no destino.

O pai de Elliot recebeu uma mensagem do filho afirmando que estava bem. "Ei, pai, Elliot aqui. Estou vivo, seguro. Te amo. Conversamos mais tarde", escreveu o aniversariante utilizando o celular de outra pessoa.

De acordo com suas famílias, os quatro australianos estavam em uma surf trip na Indonésia para comemorar o aniversário de 30 anos de Foote.

Segundo a CNN, o pai de Foote, Peter Foote, disse que seu filho foi separado do resto do grupo porque saiu em busca de ajuda.



“Ele deixou seus companheiros boiando na água para ir em busca de ajuda. O barco fretado os encontrou e depois foi procurar Elliot”, disse Peter.

