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CONTEÚDO DE MARCA Surfistas brasileiros enfrentam as ondas gigantes da Nazaré O Brasil forma atletas capazes de enfrentar os maiores desafios do oceano e competir de igual para igual com qualquer nação do mundo.

O Brasil é um país de surfistas. Com mais de 7.000 quilômetros de litoral, o contato com o mar faz parte da cultura brasileira desde sempre, e não é de hoje que os atletas nacionais figuram entre os melhores do mundo. Nos últimos anos, porém, esse reconhecimento ultrapassou as praias tropicais e chegou a um dos cenários mais extremos do esporte: as ondas gigantes da Nazaré, em Portugal.

Jeremy Bishop/Unsplash

Nazaré é uma pequena cidade costeira que se transformou na capital mundial do big wave surf. A Praia do Norte abriga algumas das maiores ondas já registradas na história do esporte, graças ao Canyon da Nazaré, uma formação submarina de 230 quilômetros de extensão que canaliza e amplifica as ondulações vindas do Atlântico Norte. O resultado são paredes de água que podem ultrapassar 20 metros de altura, criando um cenário único no mundo. Para entender melhor o fenômeno, a Folha PE já explicou o que causa as ondas gigantes da Nazaré em matéria detalhada sobre a geologia submarina que torna a praia tão singular. Foi nesse mesmo local que o alemão Sebastian Steudtner surfou a maior onda já registrada oficialmente, com impressionantes 26,21 metros, em 2020.

Entre Outubro e Março, quando a temporada de ondas gigantes atingem seu pico, a cidade portuguesa se transforma. Atletas, fotógrafos, equipes de resgate e fãs de todo o mundo convergem para a Praia do Norte na esperança de testemunhar algo histórico. A temporada 2024/25 na Nazaré foi marcada por condições excepcionais e atuações memoráveis que reforçaram o prestígio da competição no circuito mundial. E entre os nomes que se destacam nesse cenário, há um time brasileiro que chama atenção pela consistência, pelo talento e pela coragem.

Um time brasileiro em Nazaré

Ian Cosenza é um dos nomes mais respeitados da cena de ondas gigantes da Nazaré. Seis vezes campeão do evento Gigantes de Nazaré, tanto como surfista quanto como piloto de jet ski, Cosenza representa a versatilidade exigida pelo surf de ondas gigantes, onde o trabalho de equipe entre surfista e piloto pode ser a diferença entre a glória e o perigo. Sua trajetória na Nazaré é construída ao longo de anos de dedicação ao local, conhecendo cada variação da onda e cada nuance das correntes que tornam a Praia do Norte tão imprevisível.

Michelle Des Bouillons é outro destaque brasileiro na Nazaré. Vencedora do prêmio de maior onda feminina no SURFER Big Wave Challenge 2024, ela integra um seleto grupo de mulheres que estão redefinindo os limites do surf feminino nas grandes ondas mundiais. Num esporte historicamente dominado por homens, Michelle representa uma nova geração de atletas que enfrentam as mesmas ondas, os mesmos riscos e as mesmas exigências técnicas, e fazem isso com uma competência que tem conquistado o respeito da comunidade internacional do surf.

Completando o time está Paulo Diego, conhecido mundialmente como "Imbica", reconhecido como um dos melhores pilotos de resgate em ondas gigantes do planeta. Seu papel nas expedições vai muito além do que o público em terra consegue perceber. Nas condições extremas da Nazaré, um resgate mal executado pode custar uma vida. Imbica acumula anos de experiência navegando em situações de alto risco, posicionando a moto aquática no momento exato para retirar o surfista da água antes que a próxima onda chegue. É um trabalho invisível quando corre bem, e absolutamente essencial quando algo dá errado.

O apoio para a temporada

Para a atual temporada, o trio contou com o apoio da Oobit, empresa de pagamentos digitais que assina a campanha global "Built for the Next Wave". O suporte cobre a temporada completa na Nazaré e reflete uma parceria natural entre atletas com perfil nômade e internacional e uma solução de pagamentos pensada para quem vive em movimento entre países.

O surf de ondas gigantes exige não só preparo físico e técnico, mas também uma estrutura de apoio complexa, com motos aquáticas, pilotos experientes, equipes de resgate e logística internacional. Com atletas que passam meses fora do Brasil competindo e treinando em diferentes países, o suporte financeiro e operacional é parte essencial da rotina do esporte. Apoiadores que entendem esse estilo de vida nômade e facilitam a vida prática dos atletas têm um papel cada vez mais relevante no desenvolvimento do big wave surf brasileiro.

Um esporte nos limites

Nazaré não é apenas um palco esportivo, é um teste de caráter. As condições extremas da Praia do Norte exigem anos de experiência, leitura precisa do oceano e confiança absoluta na equipe. O surf de ondas gigantes é um dos poucos esportes em que um erro de avaliação pode ter consequências fatais, e é justamente essa seriedade que atrai os melhores atletas do mundo para Portugal a cada temporada.

O crescimento do surf brasileiro nas últimas décadas acompanhou uma profissionalização crescente do esporte no país. Hoje, os atletas brasileiros chegam à Nazaré não apenas como participantes, mas como referências, com Ian, Michelle e Imbica acumulando títulos, recordes e reconhecimento internacional que colocam o Brasil no centro do big wave surf mundial.

A presença brasileira na Nazaré é cada vez mais constante e reconhecida. Ian, Michelle e Imbica são prova de que o Brasil, além do futebol e das praias, forma atletas capazes de enfrentar os maiores desafios do oceano e competir de igual para igual com qualquer nação do mundo.

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