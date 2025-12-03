A- A+

Solidariedade Surfistas lançam campanha para ajudar crianças com câncer do Imip; veja como doar Com o nome "Curta essa Onda: Doe um Brinquedo", o projeto segue recebendo doações via Pix, de qualquer valor, até este domingo (7); objetivo é entregar brinquedos novos aos pacientes do setor oncológico do Imip

Por mais um ano, surfistas de Pernambuco lançaram uma campanha de arrecadação de dinheiro para doar brinquedos à crianças do setor oncológico do Imip.

Com o nome "Curta essa Onda: Doe um Brinquedo", o projeto segue recebendo doações via Pix até este domingo (7).

De acordo com o idealizador, Jansen de Sousa, desde o ano passado a campanha recebe apenas doações em dinheiro para garantir a entrega de brinquedos novos.

"O motivo que a gente adotou desde o ano passado é pelo fato de que muitos brinquedos usados estão, provavelmente, com sujeira e bactérias. Como entregamos para crianças que passam por um tratamento quimioterápico, a imunidade delas é baixa. A própria coordenação [Imip] fez a recomendação que fossem só brinquedos novos", explicou o idealizador.

Como ajudar?

As doações podem ser feitas por Pix. A chave é o CPF: 848.168.134-20, em nome de Jansen Antunes Correa de Sousa (Bradesco).

A campanha aceita a doação de qualquer quantia para ajudar na compra da maior quantidade de brinquedos possível.

A entrega dos brinquedos às crianças que passam pelo tratamento do câncer no Imip ocorrerá no dia 15 de dezembro.



Além da idealização de Jansen de Sousa, a edição deste ano do "Curta essa Onda: Doe um Brinquedo" conta com a participação de Ivan Falcão, Maurício Bandeira, Renato Albuquerque, Anderson Max, José Marcelo e Sandro Santos

