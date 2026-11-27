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Solidariedade Surfistas divulgam campanha para doar brinquedos às crianças com câncer do Imip; veja como ajudar A campanha "Curta essa Onda: Doe um Brinquedo" receberá doações até o dia 11 do próximo mês

Em mais um ano, a campanha "Curta essa Onda: Doe um Brinquedo", organizada por membros da comunidade de surfe de Pernambuco, está recebendo doações para entregar brinquedos à crianças do setor oncológico do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

Assim como nos anos anteriores, a campanha mais uma vez vai receber como doação valores em dinheiro ou brinquedos novos.

A recomendação do hospital é para evitar brinquedos usados, porque podem estar contaminados com sujeira e os beneficiados são pacientes em tratamento quimioterápico.

A entrega dos brinquedos será feita no dia 16 de dezembro, no Imip. Os interessados em ajudar podem enviar as doações até o 11 do próximo mês.

As doações podem ser feitas por Pix. A chave é o CPF: 848.168.134-20, em nome de Jansen Antunes Correa de Sousa (Bradesco). Outra opção é pelo QR Code abaixo.

QR Code para receber doações na campanha "Curta essa Onda: Doe um Brinquedo". Foto: Reprodução.

Novidade e apoio

Para a campanha deste ano, a novidade são os novos mascotes. "Ondinha da Esperança" e "Ondinho da Coragem" representam as crianças em tratamento oncológico.

"Queremos fazer o Natal das crianças mais feliz ainda. Peço a cooperação de vocês. Galera do surfe e outras modalidades esportivas. Vamos doar e fazer uma boa ação para que o projeto mais uma vez seja um sucesso", disse o idealizador da campanha, Jansen de Sousa.

O gerente regional de vendas e surfista, Alexandre Correia, fez um vídeo de divulgação da campanha.

"Você vai fazer a diferença real na vida das crianças", afirmou.

O advogado e também surfista, Adriano Campos ressalta que o objetivo da ação é levar mais do que presentes para as crianças. "Queremos levar mais carinho, esperança e muitos sorrisos nessas crianças".



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