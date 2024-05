A- A+

Os familiares de dois surfistas australianos e de um americano iniciaram, neste domingo (5), o processo para identificar três corpos encontrados no México, nesta sexta-feira.



A suspeita é de que os homens, que estavam desaparecidos há uma semana, tenham sido assassinados durante uma viagem para surfar, já que os três apresentaram ferimentos de bala na cabeça, informou a procuradoria do estado da Baixa Califórnia.

“Os familiares chegaram ontem aos Estados Unidos e hoje se apresentaram a esta promotoria (…) pode ser que sejam identificados neste momento”, disse a promotora estadual María Elena Andrade em entrevista coletiva.

Corpos no México

Três corpos foram encontrados perto de um resort, no estado mexicano da Baixa Califórnia (Noroeste), na região onde dois australianos e um americano desapareceram na semana passada, durante uma viagem para surfar, informou nesta sexta-feira o Federal Bureau of Investigation (FBI), que está colaborando nas buscas com autoridades do México.

“Confirmamos que três indivíduos foram encontrados mortos em Santo Tomás”, informou o escritório do FBI, na cidade norte-americana de San Diego, sem fornecer as identidades das vítimas.

Neste sábado (4), foi confirmado que "as características físicas dos três corpos encontrados [...] coincidem com as de dois australianos e de um americano que desapareceram na semana passada durante uma viagem de surf".



A promotora estadual María Elena Andrade disse aos jornalistas que os corpos, retirados na sexta-feira (3) estão em “avançado estado de decomposição”, o que dificulta sua identificação completa.

“No entanto, em relação às suas roupas e algumas características como cabelos longos e algumas descrições físicas específicas, temos essa alta probabilidade”, disse ele quando questionado se poderiam ser os três estrangeiros dados como desaparecidos.

As autoridades mexicanas, em colaboração com as americanas, intensificaram uma operação no local para localizar os desaparecidos. Os três surfistas foram vistos pela última vez no dia 27 de abril em Bocana de Santo Tomás, destino turístico do município de Ensenada, no estado da Baixa Califórnia, na fronteira com os Estados Unidos.

Até ao momento, as autoridades detiveram três pessoas alegadamente relacionadas com o desaparecimento dos estrangeiros.

Os irmãos Robinson e Carter nunca chegaram ao alojamento que alugaram, segundo uma mensagem publicada quarta-feira pela mãe dos rapazes, Debra Robinson, num grupo de informação turística no Facebook.

A área de Bocana, em Santo Tomás, é popular entre os surfistas, lembrou a promotora de Baja California, María Elena Andrade, em entrevista coletiva sobre o andamento das investigações.

Os balneários da região são visitados por inúmeros viajantes americanos, que aproveitam a proximidade com sua fronteira.

