A- A+

SAÚDE Surgimento de rugas pode ter ligação com bactérias da pele; entenda Estudo analisou 13 estudos sobre a condição da pele de 650 participantes do sexo feminino com idades entre 18 e 70 anos

Pesquisadores do Centro de Inovação em Microbiomas da Universidade da Califórnia em San Diego e da L'Oréal Research and Innovation descobriram que as rugas e os pés de galinha, geralmente vistos como um dos principais sinais de envelhecimento da pele, são agravados nas mulheres por bactérias que vivem na pele.

A pesquisa analisou 13 estudos sobre a condição da pele de 650 participantes do sexo feminino com idades entre 18 e 70 anos e descobriu que pessoas com um microbioma mais diversificado – em outras palavras, com muitas espécies diferentes de bactérias – na pele tinham mais rugas e pés de galinha.

Além disso, essas mulheres também eram mais propensas a sofrer perda de água sob a pele, que faz com que ela pareça mais flácida. Os autores dizem que ainda é muito cedo para dizer se existe uma maneira de parar os pés de galinha ou manter a pele jovem, com base em suas pesquisas.

“Esta pesquisa é inovadora na identificação de novos biomarcadores microbianos ligados a sinais visíveis de envelhecimento, como pés de galinha. Isso marca um passo significativo no desenvolvimento de tecnologias para uma pele mais saudável e jovem”, afirma Qian Zheng, Chefe de Pesquisa Avançada, América do Norte da L'Oréal.

Erros mais comuns para evitar o surgimento de rugas

As rugas são linhas e depressões que se formam no rosto devido à perda da elasticidade e tonicidade, além de redução do colágeno e ácido hialurônico. Beber água e dormir pelo menos 8 horas por noite são hábitos que fazem muito bem para a pele, entretanto, há algumas práticas que parecem saudáveis, mas na verdade aceleram a degradação da pele.

Como esquecer de tirar a maquiagem à noite antes de dormir. Especialistas dizem que a ação equivale a sufocar a pele, visto que, interfere na produção de sebo pela pele, substância oleosa que o corpo libera para manter a pele hidratada e flexível. A falta de sebo pode deixar a pele seca e acelerar o processo de envelhecimento.

Não utilizar o protetor solar com frequência também ajuda no aparecimento de rugas. Os raios ultravioletas do sol não são prejudiciais apenas em dias ensolarados, mas nos nublados também, porque eles conseguem passar pelas nuvens e afetar a pele.

Além de reduzir os riscos de surgimento de câncer de pele, o protetor solar também protege contra o envelhecimento da pele. Estudos já comprovaram que a radiação solar acelera o processo de envelhecimento, principalmente do rosto, resultando em flacidez, pele enrugada e também pigmentação e tom de pele irregular.

Veja também

CONCURSO Concurso unificado amplia vagas para cadastro reserva