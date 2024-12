Suriname descartou funeral de Estado para ex-ditador fugitivo

A- A+

O governo do Suriname anunciou neste sábado (28) que o ex-presidente Desi Bouterse, falecido enquanto estava foragido da justiça, não receberá um funeral de Estado.

“O presidente decidiu, com base em seus poderes e nos conselhos (de seus assessores), que não haverá funeral de Estado”, disse o ministro das Relações Exteriores, Albert Ramdin, em uma coletiva de imprensa.

“Não será declarado nenhum período de luto nacional; não será depositado nenhum registro de condolências em nome do governo”, detalhou.

Bouterse morreu na terça-feira, aos 79 anos. Ele foi procurado pelas autoridades havia quase um ano para cumprir 20 anos de prisão pelo assassinato de 15 opositores em 1982.

O presidente Chan Santokhi planeja ligar na segunda-feira para Ingrid Bouterse, esposa do ex-governante, para expressar suas condolências. Também foi ordenado que as bandeiras do Poder Executivo fossem apressadas a meio mastro no dia do funeral, que ainda não tem data definida.

Ramdin explicou que "o costume internacional diz que, quando um presidente é condenado, não há funeral de Estado". A família já havia descartado o pedido de honras.

O corpo de Bouterse continua sob custódia da polícia, que investiga as circunstâncias de sua morte, seu esconderijo e como seus restos foram levados para sua residência por desconhecidos.

O Partido Nacional Democrático (NDP), do ex-presidente, está a organizar os preparativos para o funeral, que deverá ocorrer na primeira semana de janeiro.

Bouterse tinha 34 anos quando assumiu o poder por meio das armas em 1980. Deixou a carga em 1987 devido à pressão internacional, mas retomou o poder em 1990 após um segundo golpe, desta vez sem derramamento de sangue.

Esse mandato durou um ano. Posteriormente, foi eleito presidente em 2010 e governou até 2020.

Em janeiro, o governo suspendeu todos os privilégios que ele tinha como ex-presidente, após a ratificação de suas declarações pelas execuções de 1982.

Sua última participação pública foi em dezembro de 2023, dois dias antes da decisão judicial. Ele não foi apresentado para cumprir pena, e desde então foram emitidas ordens para sua captura no país e no exterior.

Veja também

Guerra Israel afirma que cinco "projetos" foram lançados no norte da Faixa de Gaza