TRAGÉDIA Homem mata nove pessoas a facadas no Suriname, incluindo cinco crianças Uma das vítimas foi a filha de 11 anos do suspeito

Um homem matou nove pessoas a facadas, incluindo cinco crianças, durante a madrugada em Paramaribo, capital do Suriname, informou a polícia, que anunciou a detenção do agressor neste domingo (28).

Segundo a imprensa local, o suspeito teve uma discussão por telefone com a esposa antes de esfaquear 44 vezes a filha de 11 anos na cozinha de sua residência.

“Um homem matou quatro adultos e cinco crianças com um objeto cortante em uma residência de Hadji Iding Soemitaweg (Paramaribo)”, informou a polícia local em um comunicado, que não revelou detalhes do ataque.

“Uma sexta criança e um adulto ficaram gravemente feridos e foram levados de ambulância para a emergência do Hospital Acadêmico de Paramaribo, onde ambos foram internados para receber atendimento médico”, acrescentou uma nota.



A mídia local conversou com moradores do distrito de Commewijne, ao leste da capital, que afirmaram que o homem Sofria de transtornos mentais, e que quatro das vítimas eram seus filhos. A área foi isolada pela polícia.

A presidente do Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, lamentou o crime. “Em um momento em que família e amigos deveriam se apoiar mutuamente, enfrentamos a dura realidade de que o mundo tem outra face. Um pai que tira a vida dos próprios filhos e também mata os vizinhos no processo”, disse.

O governo do Suriname oferecerá “ajuda profissional” aos familiares das vítimas e cobrirá as despesas funerárias, indicou a Presidência em uma declaração oficial.

Dick Schoof, primeiro-ministro dos Países Baixos, país outrora colonizador do Suriname, expressou suas condolências ao povo suriname.

A polícia indicou que deverá revelar mais detalhes sobre as "verdadeiras situações" do ataque nas próximas horas.

