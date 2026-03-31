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SEXUALIDADE Surpreendente ponto G masculino é identificado em estudo detalhado sobre o pênis Região, além de ser negligenciada nos livros de anatomia e no treinamento cirúrgico, pode sofrer lesões pela circuncisão

Estudo mais detalhado do pênis revela a descoberta do ponto G masculino, ou seja, a zona erógena de alta sensibilidade e maior prazer para os homens. Segundo os pesquisadores, essa área é chamada de delta do frênulo, uma zona triangular localizada na face ventral, ou inferior, do pênis, onde a glande se encontra com o corpo.

O problema é que a região pode ser lesada pela circuncisão e que há tempos é negligenciada nos livros de anatomia e no treinamento cirúrgico.

“Embora isso possa parecer óbvio para qualquer pessoa atenta às sensações do seu pênis durante a atividade sexual, nosso trabalho valida cientificamente a existência de uma região anatômica ventral do pênis que funciona como um centro de sensação sexual”, escrevem os autores do estudo, liderados por Alfonso Cepeda-Emiliani, da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha.

Cepeda-Emiliani e seus colegas mapearam meticulosamente os nervos sensoriais em 14 pênis de cadáveres de doadores que morreram entre 45 e 96 anos de idade. Para isso, eles cortaram os pênis em finas seções, cada uma com apenas alguns micrômetros de espessura, e adicionaram corantes especiais que se ligaram aos nervos. As seções foram então examinadas ao microscópio.

Até então, muitos estudiosos e livros de anatomia afirmam que o principal local de sensibilidade genital masculina é a glande, a cabeça bulbosa do pênis. Entretanto, o novo estudo e a equipe de Cepeda-Emiliani encontraram evidências de que o delta do frênulo é mais sensível, pois contém uma densidade maior de terminações nervosas.

Essa região também contém a maior concentração de corpúsculos sensoriais, receptores táteis especializados formados por feixes de terminações nervosas. Esses corpúsculos estão densamente agrupados em conjuntos de até 17 no delta do frênulo, enquanto na glande, eles são isolados e dispersos.

Os corpúsculos sensoriais do delta do frênulo incluem, por exemplo, os corpúsculos de Krause, que descobriu em estudos anteriores que são minúsculas vibrações que se propagam pelos genitais quando a pele roça contra a pele e que são responsáveis pelo prazer sexual.

Os pesquisadores são enfáticos ao dizer que os médicos que realizam circuncisões devem ser instruídos sobre o delta do frênulo, pois algumas técnicas envolvem incisões transversais para a remoção do prepúcio e podem afetar a região, reduzindo a sensibilidade sexual caso as incisões sejam profundas e todo o frênulo seja removido.

Delta do frênulo

O delta frenular foi nomeado por Ken McGrath na Universidade de Tecnologia de Auckland, na Nova Zelândia, em 2001. Ele o chamou de delta devido ao seu formato triangular, localizado entre as asas em forma de V da glande, na parte inferior do pênis. Em sua extremidade encontra-se o frênulo, uma pequena ponte de pele que conecta o prepúcio ao pênis. McGrath foi o primeiro a chamar o delta frenular de ponto G masculino, por ser uma zona de prazer que lembra o ponto G feminino, mas a terminologia não se popularizou.

Os pesquisadores do novo estudo escreveram que “o fato de ter despertado tão pouco interesse no passado ressalta as persistentes lacunas na medicina sexual e na urologia”.

Cepeda-Emiliani e seus colegas afirmam que agora estão conduzindo um estudo semelhante e aprofundado de vaginas e clitóris de cadáveres.

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