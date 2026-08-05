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SAÚDE

Surto de ciclosporíase: México faz inspeção em 16 hotéis após 33 casos confirmados

Autoridades sanitárias analisam alimentos e água em estabelecimentos de Quintana Roo depois de casos de "diarreia explosiva" serem registrados em viajantes britânicos

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Ciclosporíase tem 33 casos confirmados no MéxicoCiclosporíase tem 33 casos confirmados no México - Foto: CDC/Divulgação

A Secretaria de Saúde do México iniciou uma investigação sanitária em 16 hotéis de Quintana Roo, estado que abriga destinos turísticos como a Riviera Maya e Cancún, após autoridades do Reino Unido alertarem para casos de ciclosporíase em turistas britânicos que se hospedaram na região. As equipes coletaram amostras de alimentos e água, cujos resultados laboratoriais ainda estão em análise.

Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (5), cinco brigadas da Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris) e da Direção-Geral de Epidemiologia realizaram inspeções nos hotéis, além de entrevistas epidemiológicas, revisão dos processos de manipulação de alimentos, rastreamento da origem dos produtos e coleta de amostras de frutas, verduras e água.

As visitas de campo foram concluídas na segunda-feira (4), e os resultados serão divulgados após o término das análises laboratoriais.
 

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O Ministério da Saúde do país informou ainda que o México registra atualmente 33 casos confirmados de ciclosporíase distribuídos por diferentes estados; todos sob acompanhamento epidemiológico conforme os protocolos nacionais.

O alerta que motivou a investigação foi emitido na terça-feira (4) pela Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido, que divulgou ter identificado 67 casos da doença em turistas. Destes, 48 vieram do México.

As autoridades mexicanas também comentaram o surto registrado nos Estados Unidos, onde mais de 22 mil casos confirmados de ciclosporíase e duas mortes foram associados inicialmente à empresa de processamento de alimentos Taylor Farms, que opera no estado de Guanajuato.

Segundo a Secretaria de Saúde, inspeções realizadas na unidade, incluindo auditorias, análise documental, rastreamento dos produtos e coleta de amostras, não encontraram evidências de que a empresa seja a origem do surto.

"As análises realizadas até o momento pelas autoridades sanitárias do México e dos Estados Unidos não identificaram a presença de Cyclospora cayetanensis nas amostras coletadas", informou a pasta em comunicado.

As investigações sobre os casos no México e sua possível relação com os turistas britânicos permanecem em andamento.

A ciclosporíase é uma infecção intestinal causada pelo parasita microscópico unicelular Cyclospora cayetanensis, que infecta o intestino delgado. A doença provoca sintomas gastrointestinais, como diarreia, dores abdominais, náuseas e perda de apetite, podendo ser transmitida por alimentos ou água contaminados.

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