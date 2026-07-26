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SAÚDE Surto de 'diarreia explosiva' se espalha para nove estados nos EUA e já soma quase 2 mil casos Autoridades americanas ampliam investigação sobre infecções por ciclosporíase ligadas a alface iceberg desfiada; quase 100 pessoas foram hospitalizadas

As autoridades de saúde dos Estados Unidos ampliaram a investigação sobre um surto de ciclosporíase associado ao consumo de alface iceberg contaminada, que já atingiu nove estados do país. Segundo atualização divulgada pela Food and Drug Administration (FDA) e pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 1.947 pessoas foram infectadas pelo parasita Cyclospora, com 98 hospitalizações registradas e nenhuma morte.

O surto está ligado à alface iceberg desfiada produzida pela empresa Taylor Farms de Mexico com matéria-prima proveniente da região central do México. Os casos confirmados foram registrados em Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pensilvânia e Virgínia Ocidental.



De acordo com o CDC, todos os pacientes incluídos na investigação relataram ter consumido alimentos da rede Taco Bell antes de desenvolver os sintomas. As infecções começaram entre 22 de junho e 20 de julho, mas o número de casos ainda pode aumentar, já que a confirmação laboratorial e a vinculação dos pacientes ao surto podem levar até seis semanas.

Na atualização mais recente, quatro estados — Illinois, Kansas, Oklahoma e Pensilvânia — foram incorporados à investigação, ampliando a dimensão do surto.

As autoridades afirmam que as evidências epidemiológicas e o rastreamento da cadeia de distribuição continuam apontando para a alface iceberg da Taylor Farms de Mexico como origem da contaminação. A empresa realizou um recall voluntário da alface desfiada distribuída para restaurantes, serviços de alimentação e estabelecimentos comerciais em 27 estados americanos.

O FDA esclareceu ainda que um resultado falso positivo obtido em uma amostra coletada na fronteira, anunciado anteriormente, não altera as conclusões da investigação. Segundo a agência, tanto o rastreamento dos produtos quanto as entrevistas com pacientes continuam sustentando a relação entre o surto e a alface processada pela empresa mexicana.

As investigações são conduzidas em parceria entre o FDA, o CDC, autoridades estaduais americanas e órgãos de saúde do México, que buscam identificar em que etapa da produção ocorreu a contaminação.

Mais de 12 mil casos no verão americano

Embora o surto relacionado à alface represente uma parcela dos casos, os departamentos de saúde dos nove estados envolvidos já registraram mais de 12 mil diagnósticos de ciclosporíase neste verão, publicou a CNN. A maioria foi registrada em Michigan.

As autoridades de Michigan afirmam que parte desses casos pode estar relacionada a outras fontes de contaminação, já que nem todos os pacientes entrevistados relataram consumo de alface.

O CDC também informou que investiga outros agrupamentos de casos em diferentes estados e ressalta que nem todos estão associados ao mesmo alimento contaminado.

O número total de infecções por ciclosporíase em 2026 já supera com folga os registros dos anos anteriores. Em todo o país, foram contabilizados mais de 4,5 mil casos em 2023 e mais de 3,5 mil em 2024. Neste ano, o total já ultrapassa essas marcas, mesmo antes do fim da temporada de maior incidência da doença.

O que é a ciclosporíase

A ciclosporíase é uma infecção intestinal causada pelo parasita microscópico Cyclospora cayetanensis, geralmente transmitido pela ingestão de água ou alimentos contaminados.

Os sintomas podem levar até duas semanas para aparecer após a exposição e incluem diarreia aquosa, perda de apetite, emagrecimento, cólicas, distensão abdominal, excesso de gases, náuseas e fadiga. Em alguns pacientes, a doença pode persistir por várias semanas se não for tratada adequadamente.

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