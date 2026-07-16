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Crise Surto de ebola na RDC se propaga 'mais rápido' do que os anteriores, alerta OMS A "maior preocupação" atual da OMS reside na transmissão na província de Ituri (nordeste), epicentro do surto

O surto de ebola declarado há dois meses na República Democrática do Congo (RDC) se propaga "mais rápido do que qualquer epidemia anterior", alertou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (16).

"Esta é a terceira maior epidemia de ebola já registrada", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus a jornalistas.

"Até o momento, foram relatados 2.003 casos, dos quais 796 foram fatais. Em comparação, a epidemia de ebola de 2018 [na República Democrática do Congo] levou mais de 10 meses para atingir 2.000 casos confirmados", explicou. Essa epidemia, a mais mortal do país, causou quase 2.300 mortes entre os 3.500 casos registrados entre 2018 e 2020.

Tedros especificou que a "maior preocupação" atual da OMS reside na transmissão na província de Ituri (nordeste), epicentro do surto, onde, segundo ele, "mais de 80% dos novos casos são detectados fora das listas de contatos conhecidos".

Não existe vacina nem tratamento para a variante Bundibugyo, responsável pelo atual surto de ebola, mas a OMS informou que iniciou, neste mês, ensaios clínicos com dois tratamentos: o anticorpo monoclonal MBP134 e o antiviral remdesivir, isoladamente ou combinados.

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