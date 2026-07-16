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Crise

Surto de ebola na RDC se propaga 'mais rápido' do que os anteriores, alerta OMS

A "maior preocupação" atual da OMS reside na transmissão na província de Ituri (nordeste), epicentro do surto

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Um médico presta assistência a um paciente com doença pelo vírus Ebola no Centro de Tratamento de Ebola (CTE) de Rwampara, em Bunia, Ituri, no leste da República Democrática do Congo, em 13 de julho de 2026.Um médico presta assistência a um paciente com doença pelo vírus Ebola no Centro de Tratamento de Ebola (CTE) de Rwampara, em Bunia, Ituri, no leste da República Democrática do Congo, em 13 de julho de 2026. - Foto: BENEDICTION MURHABAZI / AFP

O surto de ebola declarado há dois meses na República Democrática do Congo (RDC) se propaga "mais rápido do que qualquer epidemia anterior", alertou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (16).

"Esta é a terceira maior epidemia de ebola já registrada", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus a jornalistas.

"Até o momento, foram relatados 2.003 casos, dos quais 796 foram fatais. Em comparação, a epidemia de ebola de 2018 [na República Democrática do Congo] levou mais de 10 meses para atingir 2.000 casos confirmados", explicou. Essa epidemia, a mais mortal do país, causou quase 2.300 mortes entre os 3.500 casos registrados entre 2018 e 2020.

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Tedros especificou que a "maior preocupação" atual da OMS reside na transmissão na província de Ituri (nordeste), epicentro do surto, onde, segundo ele, "mais de 80% dos novos casos são detectados fora das listas de contatos conhecidos".

Não existe vacina nem tratamento para a variante Bundibugyo, responsável pelo atual surto de ebola, mas a OMS informou que iniciou, neste mês, ensaios clínicos com dois tratamentos: o anticorpo monoclonal MBP134 e o antiviral remdesivir, isoladamente ou combinados.

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