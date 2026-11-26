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Doença Surto de ebola no Congo supera 12 mil casos e deixa quase 6 mil mortos Transmissão entre pessoas acontece pelo contato direto com sangue ou outros fluidos corporais de alguém infectado, vivo ou morto, ou com objetos contaminados por esses fluidos

O surto de ebola que avança rapidamente no leste da República Democrática do Congo ultrapassou a marca de 12 mil casos confirmados, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira, 26, em um cenário onde combates entre rebeldes e o exército prejudicam os esforços para conter a propagação da doença.

Trata-se do surto de Ebola com a propagação mais rápida da história, onde quase metade das 12.021 pessoas com infecção confirmada pelo vírus morreu, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Congo. É também o mais letal dos 17 surtos já registrados no país e caminha para superar o número de mortes do surto ocorrido na África Ocidental, que vitimou 1 mil pessoas entre 2014 e 2016.

O surto, declarado em maio, é causado pelo raro vírus Bundibugyo, para o qual não existe vacina ou tratamento aprovado. As equipes de resposta enfrentam conflitos armados, condições precárias nas estradas e episódios de violência por parte de moradores, alimentados pela desconfiança e pela desinformação.

O ebola é transmitido por meio do contato direto com o sangue ou outros fluidos corporais de pessoas doentes ou que faleceram em decorrência da doença. Conter a enfermidade exige a identificação e o tratamento rápidos de pacientes em isolamento, o monitoramento de indivíduos que possam ter sido expostos ao vírus e a realização de enterros seguros das vítimas.

Os combates entre o exército e os rebeldes do grupo "Convention pour la révolution populaire" (CRP) foram retomados na manhã desta quinta-feira (26) em Iga-Barrière, uma cidade mineradora situada a cerca de 25 quilômetros ao norte de Bunia, no leste do Congo, provocando novas ondas de deslocamento populacional em direção à cidade. Bunia é a capital da província de Ituri, no nordeste do país, e um centro fundamental para as operações de resposta ao Ebola.

O CRP é um dos mais de 100 grupos armados presentes no leste do Congo, região onde o conflito gerou uma das crises humanitárias mais graves do mundo. O grupo foi fundado no ano passado pelo ex-líder rebelde Thomas Lubanga, que, em 2012, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional por recrutar crianças menores de 15 anos e utilizá-las em combates.

Confrontos entre o exército e rebeldes, ocorridos no início desta semana, já tinham impedido que equipes chegassem a algumas comunidades, prejudicado o monitoramento de pessoas expostas ao vírus e deixado alguns centros de tratamento com menos funcionários, informou na quarta-feira, 25, Catherine Smallwood, gerente de incidentes relacionados ao Ebola na Organização Mundial da Saúde (OMS).

O que é o Ebola

Ebola é uma doença infecciosa grave causada por vírus da família Filoviridae. Existem diferentes espécies capazes de provocar a doença, entre elas a Zaire, a Sudan e a Bundibugyo. Esta última é a responsável pelo surto atual na República Democrática do Congo.

A infecção é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida de animais para seres humanos. Acredita-se que morcegos frugívoros sejam hospedeiros naturais dos vírus ebola, embora essa relação ainda seja estudada.

A transmissão entre pessoas acontece pelo contato direto com sangue ou outros fluidos corporais de alguém infectado, vivo ou morto, ou com objetos contaminados por esses fluidos. Não é uma doença transmitida pelo ar, como a gripe ou a covid-19.

Os principais sintomas são:

- Febre alta e repentina;

- Dor de cabeça e dores musculares;

- Fraqueza intensa;

- Diarreia e vômitos;

- Em casos graves, hemorragias e falência de órgãos.

A espécie Bundibugyo recebeu esse nome por ter sido identificada pela primeira vez em 2007, no distrito de mesmo nome, em Uganda. Ela é diferente da espécie Zaire, responsável por alguns dos maiores surtos de ebola já registrados, incluindo a epidemia que atingiu a África Ocidental entre 2014 e 2016.

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