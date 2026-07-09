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EBOLA

Surto de ebola se propaga "mais rápido" do que os anteriores

No total, foram registradas 600 mortes entre 1.759 casos confirmados na República Democrática do Congo desde o início da epidemia atual

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Surto de ebola se propaga "mais rápido" do que os anterioresSurto de ebola se propaga "mais rápido" do que os anteriores - Foto: AFP / Seyllou

O surto de ebola na República Democrática do Congo (RDC) está se espalhando mais rápido do que os anteriores, afirmou nesta quinta-feira (9) o Centro Africano para o Controle de Doenças (África CDC), uma agência da União Africana (UA).

"Infelizmente, o vírus continua se antecipando à nossa resposta. Está se espalhando mais rápido do que os recursos que são mobilizados para controlar a situação", declarou Wessam Mankoula, chefe de preparação e resposta a emergências, aos jornalistas.

No total, foram registradas 600 mortes entre 1.759 casos confirmados na República Democrática do Congo desde o início da epidemia atual, indicou nesta quinta-feira a OMS em um relatório de situação datado de 7 de julho.

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Na Uganda, vizinha da RDC, o balanço se mantém estável, com duas mortes a cada 20 casos confirmados.

A RDC sofreu 17 epidemias de ebola, mas não existe nem vacina nem tratamento específico para o vírus Bundibugyo, o responsável pela epidemia atual.

A OMS já havia alertado, em 19 de maio, sobre a "magnitude e rapidez" da propagação no leste da RDC.

A epidemia de doença pelo vírus do ebola mais violenta da história, que atingiu a África Ocidental entre o fim de 2013 e 2016, causou mais de 11.300 mortes entre cerca de 29 mil casos registrados, mais de 99% na Guiné, Libéria e Serra Leoa.

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